針對美國副國務卿比根（Stephen Biegun）先前關於中國實施「掠奪性經濟行為」、進行「技術盜竊」等言論，中國駐印度使館發言人嵇蓉3日晚間表示，這些所謂的指摘是無中生有。

路透報導，中國駐印度使館網站發文引述嵇蓉的說法稱，近期美國一些高級官員出於零和冷戰思維，無視基本事實，違背國際關係準則和外交基本原則，利用一切機會，大肆污衊抹黑中國，挑撥其他國家與中國的關係，中方對此堅決反對，要求美方尊重事實和真相，停止抹黑與造謠。

嵇蓉又稱，中印有能力透過雙邊管道妥善處理兩國在邊界問題上的爭議，不需要域外國家指手畫腳，更不接受其插手挑撥，危及地區和平與安定。

對於印度近日禁用118款中國手機應用程式，嵇蓉指出，中方嚴重關切並堅決反對以「國家安全」為藉口，對具有中國背景的手機應用程式採取禁用措施，要求印方糾正此一違反世貿組織規則的歧視性做法。並希望印方與中方共同維護來之不易的合作發展局面，盡快回到合作共贏的正確軌道上。

(工商 )