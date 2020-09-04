臉書網友發文。（圖／翻攝自臉書「韓家軍 市政宣揚」）

總統蔡英文宣布台灣明年元月將開放含瘦肉精美豬進口，並放寬美牛進口規範，引發軒然大波。蔡、行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中更接連上陣，為美國豬肉掛保證，引發正反兩極意見。網友表示，明年元旦問候語應該是「今天『來客』多巴胺了嗎？」

網友在臉書粉絲專頁「韓家軍 市政宣揚」轉貼「阿徳漫畫」文章，寫道：「唷！明年完（元）旦問候語~今天『來客』多巴胺了嗎？」文中以漫畫方式呈現對政府貿然開放含瘦肉精美豬進口的不滿。其中蔡英文曾表示，因時空背景改變要開放美豬、美牛，但食安絕對符合國際標準，請全國民眾放心；蘇貞昌曾表示，必須每天吃33片、吃5年到10年瘦肉精含量才會超標，且學校營養午餐不會用美國豬肉，請全國民眾放心；陳時中曾表示，要用美豬開放來換取台灣的國際地位，美豬吃一輩子都不會怎樣，要全國民眾安心。

不僅如此，圖文最下方的豬則對上方蔡英文、蘇貞昌、陳時中爆粗口表示：「連我都看出來，你們在……唬爛！」極具諷刺意味。

文章一出，迴響熱烈。網友紛紛回應：「在學校不會吃到。那回到家呢？外出吃餐館，小攤呢？包便當回家呢？政府有阻止孩子在學校外吃到嗎？孩子要是出問題，政府大概會說：孩子在學校沒吃到，不是政府的錯」、「學校午餐不能吃，這表示什麼！很清楚了！」「做的事情天理難容」、「你們這些人給我天天吃啊！就你們說的吃了反正也沒事嘛！」「真的是換了位置就換了腦袋」。

(中時新聞網)