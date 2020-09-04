高雄市14歲劉姓少女於8月29日離家後，搭高鐵到新竹、搭上陌生人的車之後就失聯至今，劉母心急如焚上網尋人，引法警方和全台民眾關注，所幸後來安全返家，羅嫌也遭警繩之以法，八里療養院隊家長提出以下提醒。

衛生福利部八里療養院職能治療科主任張自強說，孩子若有遇到網路交友收受禮品或被騷擾的情形時，家長可以從孩子的服裝穿著、生活作息或飲食的改變等，都可能是個警訊，若家長們多份關心或許就可能阻止意外發生。

張自強表示，當孩子在網路遭受言語騷擾時或是收受禮物被要求不得告訴家長時，有些孩子會將責任反諸於己，但每個人對於言語霸凌的接受度和陌生人誘惑言語的感受不同，若孩子因此產生的焦慮或壓力時，則應該勇敢向師長或親友求救，不要因羞於開口讓負面情緒不斷滋生而造成遺憾。

張自強補充，學校更應該積極的防範學生網路交友受影響的事件發生，若有學生檢舉或是發現可能有被騷擾事件時，除了應該立即介入了解原因及輔導學生外，更應積極防範類似事情發生，必要時應通報並透過專家介入處理，造成意外事情。

最後提醒家長們應隨時注意家中兒女的情形，如：服裝、作息、態度等的改變、平時上下學的交通路線改變或是突然間收到不明的禮物、以及在房間或浴室廁所關門使用手機時間過長等，都可能是種警訊。

若孩子不想以口語表達，反而也可用通訊軟體、臉書等方式溝通，或向同學瞭解孩子的心中世界，適時提供協助和陪伴，讓兒女知道身邊永遠有人在支持著他。同時維持好與學校的親師關係，適時地透過學生、家長和學校師長們的合作與關心，共同防範網路交友不慎的意外發生。

(中時 )