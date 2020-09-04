某位股海老前輩跟我說過,沒有熬過被坑殺後,那種生不如死苦痛的人,不可能成為股市裡的老手和高手,問題是,要如何熬過呢?

我曾看過一部韓片，片中男主角因為被股市主力坑殺，賠掉所有積蓄，難過的跑去漢江大橋尋短，卻在跳水前腦中閃過一個念頭：如果他連死都不怕，為何要怕這些主力呢？

後來他打消尋短念頭，經過多年的潛心練功後，變成一位股海高手。

當時，我身邊那個涉世未深的助理笑著說，這片子太誇張，只是錢被騙光就想不開，而且後來成為股市高手這劇情也太武俠，很沒有真實感。

我也笑著說，那位男主角會去跳水尋短，並不是只為了錢，而是因為人生失去自信和尊嚴，這種感受只有親身經歷過的人，才懂。

再者，當一個人連死都不怕，只要下決心苦練，成為股海高手並不是什麼難事。

我剛進入股市時，某位股海老前輩也跟我說過，沒有熬過被坑殺後，那種生不如死苦痛的人，不可能成為股市裡的老手和高手。

當時我聽不懂他的意思，直到我被一位熟識的印刷廠老闆當砲灰，跟進他指示的明牌進場，不但賠掉所有身家，還負債幾十萬，那時，我也真的很想去跳淡水河了結這一切。

後來，我只能咬著牙努力工作，用辛苦賺來的血汗錢還債。

那時，才二十幾歲的我，頓時悟透那位股海老前輩的話。只是那時我完全不想成為股市老手或高手，後來，我只要一聽到股市或看到電視裡的財經新聞，就自動關掉視覺和聽覺系統。

就這樣，往後的幾年時間，我完全不敢碰股票。

不幸的是，不管時空環境如何變遷，科技如何發達，散戶被坑殺的故事永遠如出一轍。

台股從疫情見新底後，也進來一大票新手散戶。

最近從媒體中得知，有位散戶因為沒有經驗，深信主力在媒體釋放<聯發科>的利多，除了自有的十萬元，還去借了六十萬，衝進去在<聯發科>創新高的位階，買了一張七百二十元的套房憑證。

根據他在PTT的留言，他的資金中除了有借款，還有孩子的學費，眼看<聯發科>沒幾天的功夫，就跳空跌到六百元左右，他對朋友說，他真的很想死...。

如同我前面說的，被坑殺後想尋短的人，並不全是因為錢的壓力，而是因為人生失去自信和尊嚴，包括對家人的愧疚，這種感受只有親身經歷過的人才懂。

事實上，除了在股市被坑殺，人生的許多殘酷考驗，也會讓人想不開。

例如，我有個朋友的姪子，因為小時候不愛讀書，當完兵後進入社會，才發現沒有顯赫家庭背景和學歷的他，只能從事低端的勞力工作。

他說，他不怕吃苦，也不怕累，但就怕自己被人看不起，更怕未來自己會看不起自己。

本來他也想去考幾張證照，脫離勞力工作，成為專業技術人員。但因為他連高中學歷都沒有，無法報考許多證照，除非他再去讀夜校，獲得同等學歷，但因為他是獨子，他的父母都需要他照顧，因此，他只能一天混過一天。

某天他來找我，問我是否也認為，沒有學歷和證照的他，一輩子只能從事低端的勞力工作？直到他父母過世，他也只能拖著老病的身子去跳淡水河？

雖然他不是因為被主力坑殺，才想去尋短，但他們的絕望，還有失去自信和尊嚴的，那種生不如死的痛苦，是一樣的。

或許很多涉世未深，或者沒有遭遇人生殘酷考驗的好命人，都會認為許多問題，只要有錢都能解決。

然而，也只有經歷過生不如死的人，才知道人生中，讓自己看得起自己的信心和尊嚴，讓自己擁有值得驕傲的技能和功夫，遠比鈔票來的重要。

那天，我跟他說，這個世界本來就不公平，有人一出生，父母就已經規劃好，將來送他去美國讀貴族商學院，畢業後就去華爾街當個專業金融主管，爽賺幾百萬美元的年薪。

但話又說回來，這個世界又是很公平的。

因為，不管你出身在什麼家庭，一旦面對殘酷考驗，我們永遠都有相同的資格，去擁有二種讓人生反敗為勝的＜超能力＞。

說真的，這二種＜超能力＞是什麼，一言難盡，但剛好有部韓劇，劇中男主角透過他的故事，讓人深刻領悟這二種＜超能力＞的強大，同時也為所有陷入<生不如死>地獄的朋友，帶來希望和活下去的能量，比我用嘴巴說，來得有說服力。

這部劇值得細看，當然了，我也介紹他去多看幾遍。

這部劇就是韓國的《梨泰院Class》。

<梨泰院>主角給<白手散戶>的重磅啟示

《梨泰院Class》從2020年初開播至完結，引發網路熱議的程度，已非卡司陣容堅強這麼簡單。

因為，在劇中道盡的各種社會殘酷面裡，有人在當中看到自己成長的縮影，有人見識到求生意志的可貴，也有人重新接納自己，跟自己受傷的內在小孩達成和解。

說真的，人生是禍是福其實很難講。

我從小就過著貧病交迫的日子，直到出社會領到第一份薪水時，才第一次感受到什麼叫「吃飽」。

或許你會覺得我很可憐，但我認為，那些一路被父母悉心伺候，甚至被寵壞的孩子，才是最倒霉的人生。

我的這個觀點，在《梨泰院Class》中也被編劇淋漓盡至的詮釋。

前面我說過的，二種讓人生反敗為勝的＜超能力＞，也是以這個價值觀為核心，發展出來的力量。

這二種讓人生反敗為勝的＜超能力＞是什麼呢？

第一個超能力就是，擁有＜接受現實＞和＜撕掉偏見標籤＞的勇氣

在《梨泰院Class》劇中，有兩個很明顯的對比角色。一個是擁有最多，卻也是放棄最多資源的「富家子」張根原。

另一個則是一無所有，但最終擁有一切的「更生人」，男主角朴世路。

前者從小生長在，家族權力大到可以壓下負面新聞的富裕環境，但他卻以霸凌弱勢族群等脫序行為，讓自己陷入沒有尊嚴的處境。

後者則由父親一手辛苦帶大，在歷經喪父之痛及服刑之苦後，本來他也想自我了結，同樣的，由於一個念頭，讓他決定用復仇來替代尋短，才讓他完成創業夢及復仇計畫。

當然，劇中兩位主人翁的處境跟條件多少有些極端，好人、壞人的下場也好像不足為奇，但最令人玩味的是，過程中那些造成心念和行為產生變化的＜契機＞。

畢竟，無論你在社會結構下扮演什麼角色，是更生人、兒子、學生、老闆，被坑殺的散戶，還是社會新鮮人等，每當遇到慘烈挫敗時，我們總會選擇否認和不願接受事實。

例如，對於男主角朴世路，在監獄服刑期間的獄友崔昇權來說，他的人生從入獄的那刻起，就有如劃下了句點，因此動不動就想找人挑釁。

當他看到朴世路在看書進修，超越自己錯過的人生時，更是格外不爽。

然而，就像朴世路對崔昇權咆哮的經典對話：

「你不要決定我的價值，我的人生才剛要開始，我要做所有我想做的事。」

因為朴世路的勇敢接受現狀，也不認為有前科等於人生從此完蛋，他才會說出這些，讓崔昇權震懾的對白。

男主角的＜接受現實＞和＜撕掉偏見標籤＞，需要很大的勇氣，能做到這個境界的人，就等於擁有過人的超能力。

朴世路的價值觀，套用在職場也一樣。

如果今天你沒有表現好，被主管公開訓斥，你可能會覺得主管太情緒化，或是主管根本是惡意針對你，因此感到氣憤。

如果你在難過之後，仍選擇自怨自艾，大嘆「我人生就這樣了」或「主管就是討厭我」，或反正「我就爛」，那麼，你就失去了擁有第一個超能力的機會。

即使別人還沒把你身上貼滿標籤，你也早就把自己額頭寫滿了「我就是爛」的標語，像「富家子」張根原一樣，透過放棄自己，來掩飾自己內心<生不如死>的苦楚。

第二個超能力就是，即使氣到＜握緊拳頭＞，卻有忍到＜最佳時機＞才出拳的底氣

如果今天有人背地裡說你壞話、傷害你、整你，你應該會立刻給他點顏色瞧瞧吧？還是你因為不想惹是生非，通常會悶不吭聲，讓事情悄悄過去？

其實，兩個都可以是選擇，卻也都不是最佳解決方案。

在這齣劇中，男主角朴世路，在知道為非作歹的富家子張根原，原來就是弒父兇手時，殺紅眼地差點用石頭砸死對方，因而被判刑入獄。

但就在求學時期，張根源霸凌的受害者李虎進，去探監男主角時，分享自己身為財務管理師所縝密規劃的報仇計畫時，男主角才恍然頓悟，原來，真正的復仇，不是鬥勇，而是鬥「智」。

因此，朴世路為此展開了長達 15 年的復仇計畫。

他的堅忍和定力，猶如我常在貼文中，要大家堅守紀律，必有所得一樣，終於讓他從股市揮出了第一拳。

劇中，當龍頭餐飲品牌＜長家集團＞的股價，因長子張根原醜聞造成短線崩跌時，男主角這時才拿出，當初父親車禍身亡得到的賠償金，大量買進＜長家集團＞的股票。

後來，隨著長家股價回穩，男主角也因而持續獲利，等到長家集團驚覺不對勁時，朴世路的持股比例，已是具投票權的重要股東之一。

劇末，男主角也因為有如此龐大的持股，才能在長家陷入內鬥時，讓＜長家集團＞會長不得不拉下面子，向他下跪求救，最終男主角還併購了長家，成功接下經營權。

然而，在這過程中，朴世路對於張根原逮到機會就百般挑釁、揭開傷疤的行為，雖然無法做到完全地從容面對，但他在亮出底牌前，始終握緊拳頭，忍住想大打出手的衝動，這種雖握拳握到青筋暴露，但能忍到最佳時機才出拳的底氣，就是能讓任何人，都能反敗為勝的第二個超能力。

總之，每個人面臨人生，超出自己極限的殘酷考驗時，永遠有二個選擇。

如同男主角在獄中，可以選擇吞下所有恥辱苦痛，從此成為廢人。他也可以選擇，讓自己擁有二種超能力，選擇和世仇正面對決。

同樣的，當二十幾歲時的我，陷入<生不如死>的地獄時，我也有二條路可以選擇。

第一條是，我從此再也不碰股票，當初成為砲灰的所有創傷和惡夢，從此埋在內心深處。

第二條是，立志成為業內高手，就算不是高手，至少也不要再成為主力的砲灰。

那時，我有好幾年時間，完全不敢碰股票。

後來，我為自己立下幾條戒律，不追高殺低，不聽明牌和不看新聞買賣股票。

最重要的是，我到處去請教老前輩，如何才能具備專業操作股票的能力，如何才能搞清楚主力坑殺散戶的招數，如何才能從型態學和均線，還有量價結構中，找到保護自己的防彈衣，以及能夠穩定獲利的線索。

過去沒有網路和線上教學，過去也沒有各門派高手的教科書。

但我們克服<生不如死>苦痛的方法，一直沒有改變。

我相信，股市中還有很多散戶，和前面我提到的那位，買到七百二十元<聯發科>被套牢的朋友一樣，總是被主力坑殺，每隔一段時間，就陷入<生不如死>的地獄。

我相信，許多被坑殺的散戶，如果虧損扛得過去，往往就硬吞下去，不至於尋短。

然而，虧損可以硬吞，內在的創傷和惡夢，有時還是需要和主力，這個世仇正面對決，你的人生才能像男主角朴世路一樣，在反敗為勝的過程中，親嚐到比錢還重要的收獲和啟示。

(本文部分內容摘自：狄式白話<暗黑>投資心理學-預計9/15上市)

※本文由PressPlay專欄作家狄驤授權轉載，原文刊於PressPlay

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(中時新聞網)