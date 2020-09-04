中印邊境拉達克(Ladakh)地區近日發生衝突後，緊張情勢持續升高。印媒傳出消息稱，印軍已於前日在拉達克東部的楚舒爾(Chushul)佔據了關鍵戰略高地，不只阻止了解放軍入侵印方實控線的企圖，也將大陸駐軍完全置於印方火力射程之內。雙方都已對對峙地點運送重型武器，緊繃的情勢可能隨會爆發更激烈的軍事衝突。

《環球時報》引述印媒報導稱，6月爆發邊境衝突的拉達克地區在印中印談判停止後，雙方駐軍仍保持緊張的對峙狀態。印媒宣稱，解放軍的某些行動企圖受到了印軍先發性防禦行動的阻卻，印軍已佔據了該地區的關鍵高地，取得有利戰術地位，將解放軍置於印軍火力射程內。

印軍聲稱已佔據楚舒爾地區的戰略高地，將陸方邊境駐軍置於其火力射程之內。圖為楚舒爾的印度士兵。（圖／推特@Hidderkaran)

印度《經濟時報》引述消息人士說，中印部隊圍繞著一個名為「黑頂」（Black Top）的地點進行了近距離對抗，印方較佔優勢，因為他們佔據了從班公湖南岸到斯潘古爾峽之間的山脊線主要位置。雙方距離已非常靠近，在至少一個對峙地點，中印部隊之間的距離只有幾百米，緊張局勢快速升高，這些前進部隊也處於雙方的重型武器射程範圍內。

印度官員們說，本周一陸方駐軍試圖在這些高地佔領一些更接近印軍陣地的位置，但未能成功。印度官員表示，已觀察到大陸駐軍試圖接近我們的陣地，但他們在遠距離就遭印方以大型喇叭發出警告，使陸方行動受阻。

報導說，對於印方說法，大陸西部戰區新聞發言人張水利大校表示，8月31日當天，印軍破壞前期雙方多層級會談會晤達成的共識，在班公湖南岸、熱欽山口附近再次非法越線占控，公然挑釁，造成邊境局勢緊張。

上述所稱印方越線佔領與控制的位置，即位於班公湖南岸的主要據點，陸方設置的監視設備已從該地區的關鍵高地上拆除。印軍並在楚舒爾地區進行了部署，以阻止解放軍可能的反擊行動。這些據點包括可以俯瞰史潘古爾(Spanggur)峽谷的高地，這裡印方已部署了包括T-90主戰坦克在內的防衛火力。

印度消息人士稱，儘管軍事會談仍在繼續，但印方預計不會取得太大進展，可能需要通過外交管道化解緊張局勢。

(中時新聞網)