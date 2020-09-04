【玩FUN飯】平價火鍋物超所值 海陸雙拼三百有找

台灣美食琳瑯滿目，而台灣人愛吃火鍋的程度可以說是世界第一，根據統計，一年可以吃掉三億的鍋，而近來消費者在吃火鍋時最在意的就是，價格便宜食材新鮮還要高CP值。

【玩FUN飯】這次來到位在台北信義區的美食一級戰區，在這高級地段卻隱藏著超平價鍋物。店內消費方式分為兩種，有「超值1+1」和「經典1+1」的海陸雙主餐可供選擇，雖然平價，但食材一點也不馬虎，肉質的部分選用美國Prime等級的老饕牛，和西班牙極上松阪豬等等，喜歡海鮮的饕客還可以而外加點生食級的干貝及天使紅蝦只要88元。而湯頭是吃鍋最重要的靈魂，共有6種湯頭，像是最受民眾喜愛的香濃牛奶起司鍋，和適合冬天進補的招牌花雕雞湯鍋等等。開幕首五日兩人同行，還有第二鍋半價的優惠呦！完全可以放心的大吃一番也不用擔心會傷荷包，身為火鍋控的各位還不來品嘗嗎？

(圖/蔡惠綸)

(攝影剪接/陳宏睿)

(中時新聞網)