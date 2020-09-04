高雄市郊房價將站上2字頭，近年原本即已轉熱的高雄市區地上權建案，因為還是1字頭，在自住、換屋、以及置產族的追逐之下，市中心的「河堤世界」地上權，總銷45億元，不到1年，608戶售出超過83％，只剩100戶。

上揚國際建築團隊業四處總經理施棟瀝4日表示，總銷約45億元的地上權大樓建案「河堤世界」，去年12月開始預售，總戶數608戶，大約10個月，就售出508戶，銷售率約83.55％。

施棟瀝指出，「河堤世界」第一波買家來自民族路以東的三民區住戶，第二波則是來自高雄左營站生活圈，因為地上權期間70年的「河堤世界」，價格相對便宜很多。

他說，「河堤世界」規劃2到3房，產品坪數介於24到45坪，由於去化順暢，每坪開價從17萬元到19.5萬元，逐步調漲到每坪18.5萬元到21萬元之間。

施棟瀝表示，近年來，民眾對可分割地上權住宅的接受度已幅提升，銀行貸款成數也從60％提升到70％，甚至75％，加上不到2％的貸款利率，因疑，只要地段佳、產品力強，加上售價介於區域產品售價的50到60％，便會受到市場青睞，也因此，今年位於鳳山五甲福誠段的地上權土地，才會以溢價率達58.94％的每坪22.12萬元標出。

河堤世界專案潘本昊表示，「河堤世界」最後100戶，預定今年年底要全部銷售完畢，因此，除了9月起針對「河堤世界」住戶週週抽出萬元家電，更與Audi汽車跨界聯手，將提供一台Audi A1、價值131萬元的名車，讓所有住戶抽獎。

他說，隨著土地成本、營建成本飆漲，首購、換屋族群，逐漸往衛星市鎮移動，也因市中心土地稀缺、房價不斷提升，連帶外圍區域楠梓、橋頭、岡山等房價即將站上2字頭，高雄房市終將告別1字頭房價。

(工商 )