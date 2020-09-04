新婚日變忌日！大陸河南一名25歲劉姓新郎，在結婚日送完親友之後，還沒來得及與美嬌娘恩愛，就暴斃在床上，醫師感嘆直指新郎之死，都是媽媽過於溺愛害的。

據陸媒《健康大河南》報導，這對新人是經由親戚介紹結識，進而相愛、步入禮堂，沒想到還沒完成洞房，新郎就斷魂新婚夜。

當天，新郎喜宴結束送完親友，準備與美嬌娘進洞房恩愛一番，結果一進房裡，就痛苦摸著胸口倒在床上，妻子見狀趕緊打電話叫救護車，但醫護人員趕到現場為時已晚，新郎失去生命跡象，新婚日成了忌日。

據了解，新郎是家中獨子，父母自小對他十分溺愛，每天媽媽給他吃滷肉、紅燒肉、肘子、肥腸等食物，以致身高才165公分，體重就逼近百公斤，當時醫師曾交代吃東西要清淡，否則後果不堪設想，結果媽媽沒當一回事，照常給兒子吃飽吃好。

醫生直言，這名新郎因為每天吃高脂食物，導致血液粘稠升度，進而增加血管堵塞風險與血管外壓增加，加速血管堵塞。醫生感嘆說，新郎結婚當天因為心情比較激動，血壓上升，加速動脈硬化斑塊的剝落和破裂，最終造成心肌梗塞的遺憾。

(中時新聞網)