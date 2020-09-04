泰山高中汽車醫美教學中心經由新北市創新教育加速器計畫補助辦理「汽車醫美 公益汽車鍍膜活動」，日前由汽車科主任林昌臻、教師尤澤基帶領汽車科及綜合職能科學生合作完成汽車鍍膜，並將收入所得全數捐給「新北市學校社工師實物銀行」，幫助新北市弱勢學生。

凱閎國際有限公司長期回饋在地，年初新型冠狀病毒蔓延全球時，企業捐贈新北市多所學校次氯酸消毒水，讓學子們能安心學習，泰山高中辦理公益汽車鍍膜活動，企業又提供所有汽車鍍膜用品外，還有人力與技術上支援。

泰山高中學子汽車鍍膜做愛心 （泰山高中提供／戴上容新北傳真）

泰山高中透過新北市教育加速器計畫的支持，讓學生都能夠學習汽車鍍膜、汽車板金、汽車噴漆、玻璃修補、凹痕修補等各項技能，汽車醫美教學中心秉持著融合教育的精神，讓汽車科學生及綜合職能科學生一起學習，從有「礙」變有愛。

泰山高中學子汽車鍍膜做愛心 （泰山高中提供／戴上容新北傳真）

泰山高中讓汽車科與綜合職能科學生共同完成公益汽車鍍膜活動，並與新北市學校社工師實物銀行『疫』起走過這時節，提供因疫情或特殊情形導致家庭照顧者工作有所變動而影響日常生活之學生及其家庭提供協助。

泰山高中校長李立泰表示，新北市創新教育加速器計畫配合108課綱加深加廣課程，且配合在地產業需求來推動汽車醫美人才培育計畫，藉由公益汽車鍍膜活動更加深與產業的鏈接。

另一方面，為達到融合教育理想，綜合職能科與汽車科學生攜手合作完成每一台車輛，並希望能夠藉由此次活動拋磚引玉，將鍍膜所收取的相關費用捐助學校社工師實物銀行，用以扶助弱勢族群，讓愛與教育融合。

(中時 )