外資昨(3)日買超台股逾百億元，然而前一日美股大跌使得多方只高興一日，今早開跌112.05點，指數一路下挫，跌點一度擴張至近200點，退守至12550附近。早盤台積電(2330)下跌逾1%，多空於430元處爭奪；大立光(3008)跌逾3%，一度翻落3600元之下。台股不佳，但新台幣依然為升值走勢，顯示熱錢未退，盤面上，跌深反彈股零星點火，節能股國碩(2406)、茂迪(6244)、達能(3686)開低拉高全數漲停，太陽能、生技股仍有人氣，終場台股收跌120.02點，為12637.95點，月線再度讓出。今日外資(不含外資自營商)賣超235.9685億元，投信買超6.4401億元，自營商賣超8.0205億元，三大法人賣超237.54億元。

觀看各類股表現，台玻(1802)漲價題材持續發酵，盤中漲幅超過3%，繼續帶領玻陶股上攻，蟬聯類股漲幅第一。高低價股兩樣情，美股重挫引發全球股市大跌，前期最夯的高價股成為法人提款機，千金股光環褪色，旭隼(6409)跌破千元關卡，台股只剩五千金；700元高價股也只有精測(6510)逆勢上漲2%，其餘個股皆遭打壓。然而低價股受到法人、散戶等進場大撿便宜，面板、貨櫃海運與空運及房市等基本面具轉機題材的個股更是搶手貨，友達(2409)、群創(3481)、長榮航(2618)、長榮海運(2603)、台玻及陽明(2609)等抗跌成台股焦點。目前正值8月營收公布高峰，義隆(2458)、信邦(3023)、茂訊(3213)、明泰(3380)、晶相光(3530)、光耀(3666)、上緯投控(3708)、智伸科(4551)、豪展(4735)、立積(4968)、精測(6510)營收創新高，財報佳音打退空方，除了信邦、上緯投控、立積承壓之外，其餘營收創新高個股皆收紅。

週四美股四大指數收盤大跌，其中道瓊盤中一度重挫逾千點，創下6月11日以來單日最大跌幅。台股嚇跌，早盤開低走低一度跌近200點，惟台股將步入電子股旺季，擁有新機拉貨等利多題材，且新台幣股匯脫勾大幅升值2角，顯示市場資金未出走，台股終場拉升僅收跌120.02點，月線得而復失，5日RSI為41.31，10日RSI為47.24，9日K值為44.04，9日D值為55.70，20日乖離率為-0.74。外資昨日買超台股108億元，受到美股大跌干擾，今日轉向賣超235.9685億元，惟此波美國科技股創高的過程中，台股因上檔壓力大未能跟風，因此今日回跌幅度有限。

第一金投顧董事長陳奕光認為，美國聯準會持續實施貨幣寬鬆政策，資金派對尚未結束；Q3為5G智慧機上市熱潮，再加上防疫新生活創造在家工作、遠距教學所需的NB、網路設備升級、平板電腦等採購需求，這些商品供應鏈與台股關連性高，預計第三季電子業財報將繳出亮眼成績單，台股有財報當靠山，隨著8月上市櫃公司營收公布後，台股仍有望衝過萬三。現階段台股將先回測12500至12300點支撐區間，近期較可能在月季線間盤整，後市發展仍看國際市場動向而定。

(時報資訊)