合勤控(3704)今(4)日舉辦法人說明會，第二季獲利大翻轉，終結連續3個季度的虧損、每股獲利0.38元，隨著寬頻接取市場持續升溫，合勤控光是7月單月就獲利0.19元，合勤控執行長楊國榮表示，上半年營運受到新冠肺炎影響，現在看到第三季、第四季需求可以慢慢回到去年水準，在5G產品上，目前占比營收不高，預計在第四季會有較明顯的發酵，會是合勤控長線重要的一部分。

合勤控第二季營收為49.03億元，季增加17.4%、年減少14.9%，營業毛利為12億元，季增加9.5%、年減少7.9%，單季淨利1.64億元，相較第一季和去年同期均呈現大幅成長，營運明顯回溫，單季每股獲利0.38元，相較於首季的每股淨損0.33元，大幅度成長，也終結連續3個季度的虧損。

合勤控第二季單季毛利率為24.5%，相較首季衰退1.7個百分點，相較去年同期成長1.9個百分點，毛利率相較第一季衰退的主要原因為新冠肺炎影響下，光纖、寬頻接取產品出貨從第一季遞延到第二季，該產品屬於毛利率較低的產品，但企業客戶減少，故毛利率衰退。

合勤控第二季出貨占比方面，寬頻接取占比45%、光纖占比35%、企業用戶占比12%，其他占比8%，出貨市場分布上，歐洲占比46%、新興市場及亞太占比33%，北美則占比21%。

合勤控認為，寬頻接取市場持續升溫，固網寬頻需求因為新冠肺炎關係，電信營運商積極布建，將會有增加的新標案釋出，至於行動寬頻上，4G目前在全球滲透率達80%，預計到2025會達90%，5G的需求也將帶行動寬頻需求，可望成為史上最快的行動部屬。

執行長楊國榮表示，新冠肺炎對網路設備市場影響很大，尤其集中在第二季，主要就是因為第一季供應鏈端的問題，現在希望第三季、第四季需求可以慢慢回到去年水準，現在看到居家上班需求還是維持現在的水準。

楊國榮表示，合勤控5G目前占比不是很高，預計第四季會開始成長，但是因為疫情關係，很多零組件、晶片等都有難度，所以實質出貨量很拿抓，但可以確定的是，5G是合勤控未來重要的一環。

合勤控在2019年2月時進行組織調整，將旗下品牌公司合勤科技、代工廠盟創科技之外，再新成立兆勤科技，成為合勤控的三大子公司，合勤科技將專注於電信事業市場發展，兆勤則負責通路市場產品，盟創持續負責ODM，盟創第二季ODM訂單明顯成長，主要是光纖PON的終端設備訂單。

針對華為事件是否對營運造成衝擊，合勤控表示，華為和合勤控的產品客戶群有所不同，合勤控主要是中小型IP客戶群，在歐洲、東南亞等局端產品都有不錯推廣，有持續性的成長機會。

合勤控近期股價飆漲，應證交所要求公布7月財報，合勤控7月單月營收17.32億、年成長16%，稅前淨利為1.03億元、年成長189%，單月淨利為7900萬、相較去年同期成長176%，每股獲利為0.19元。

(時報資訊)