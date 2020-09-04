《國際經濟》英國與歐盟貿易協定 僅30~40％成功機會 15:232020/09/04 時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國首相強生辦公室資深官員表示，與歐盟的脫歐貿易協定將僅有30~40%成功機會，主要在國家資助規則上出現僵局，路透引述泰晤士報指出。 英國在1月31日脫離歐盟，但是就新一輪貿易協議一直出現很低的進展。 英國希望透過國家資助計畫來發展本國技術，意指首相強生的部長不願意在國家資助議題上在談判中退讓。 關於第10條，他們認為僅有30~40%的機會取得協議，泰晤士報政治專欄作家指出，關注點並不在漁業問題，而是在國家資助。 英國希望英國船隻在英國海域的漁獲配額能提高到超過50%。 (時報資訊) #強生 #國家 #機會 #資助 #英國 也許您會感興趣 其他人正在看 財經熱門新聞 美科技股遭血腥屠殺 美媒爆背後兇手是大陸 - 即時 看見台股驚人一幕 台大教授嚇喊：散戶快跑 - 財經 EUV機台出貨遭老美卡關換出路 2大咖救援陸晶圓龍頭 - 財經 美股崩800點殺完沒？華爾街專家：最慘恐在後頭 - 即時 美股慘摔800點 黑暗期要來了？對沖基金大老給答案 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。