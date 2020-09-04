英國首相強生辦公室資深官員表示，與歐盟的脫歐貿易協定將僅有30~40%成功機會，主要在國家資助規則上出現僵局，路透引述泰晤士報指出。

英國在1月31日脫離歐盟，但是就新一輪貿易協議一直出現很低的進展。

英國希望透過國家資助計畫來發展本國技術，意指首相強生的部長不願意在國家資助議題上在談判中退讓。

關於第10條，他們認為僅有30~40%的機會取得協議，泰晤士報政治專欄作家指出，關注點並不在漁業問題，而是在國家資助。

英國希望英國船隻在英國海域的漁獲配額能提高到超過50%。

(時報資訊)