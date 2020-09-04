捷克參議院維特齊議長及布拉格市賀吉普市長於今日(4日)率團至合庫金(5880)旗下合庫銀行進行參訪，雙方進行交流與對話，尋求合作機會，近年該國與臺灣在產業界交流已非常密切，本次係捷克官方首次與臺灣金融業交流。合庫銀行董事長雷仲達表示，合庫銀行目前正評估前往捷克布拉格設立代表人辦事處，藉由本次交流機會，除可與捷克官方展開第一次對話溝通，也讓捷克官方充分了解該行在臺灣金融市場之領先地位，除存、放款市占率皆位居國內領導地位，更擁有全臺最多通路優勢，近年亦積極強化國際布局。捷克參訪團回應表示歡迎合庫銀行前往設立據點，以提供捷克臺商及當地企業完善金融服務，共同開拓中東歐市場商機。

雷仲達今率總行高階主管竭誠歡迎捷克參訪團蒞臨交流，並提到捷克於歐洲具優越地理位置，在汽車工業、機械產業及電機電子業極具國際競爭力，該國在2004年正式成為歐盟會員國後，憑藉其技術研發優勢及高素質人力，不斷吸引外人直接投資，當地臺商投資活動亦呈現成長趨勢，近年經濟成長穩定且發展前景佳，一直是中東歐國家中不可忽視的新興市場。

合庫銀行近年海外據點成長快速，目前海外據點數已達24個，版圖橫跨歐、美、亞、澳四大洲，並已於比利時設有子行─臺聯銀行，為進一步拓展合庫銀行於歐洲地區業務發展之版圖，規劃將以捷克布拉格辦事處作為中東歐地區服務平臺，除蒐集當地商情及開拓聯貸案源，更可強化對歐陸地區臺商客戶的金融服務。

合庫銀行在進行中的海外布局計畫尚有美國休士頓分行、越南河靜分行及平陽代表人辦事處等3個據點之申設，海外據點蓬勃發展中，合庫銀行將持續累積國際金融業務經驗，以提供客戶優質且便捷之金融跨境服務，朝向首屈一指國際性銀行邁進。

(時報資訊)