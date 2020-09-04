公鹿連輸熱火兩場，即使第2戰結尾有些爭議，但公鹿確實打得很不順。勇士前鋒卓雷蒙格林(Draymond Green)在TNT評論時指出，公鹿過於依靠「字母哥」阿提托康波(Giannis Antetokounmpo)攻打禁區，反而被對手的防守人牆給堵死。

格林說：「我不確定公鹿還能做什麼，阿提托康波身旁有一堆射手，但熱火無視他們，只是一股腦堵住阿提托康波，這很棘手。」熱火寧願放給外圍射手投籃也要擋住字母哥的切入路線。

阿提托康波是季後賽籃板王(場均14.9)，首戰熱火籃板球大勝12個，即使命中率比較低也贏了。第2戰公鹿猛搶籃板，倒贏熱火12個，但是射手群熄火只投進7顆三分球，還被熱火投進17顆。

《運動畫刊》一篇專欄指出，阿提托康波表現得不像MVP球星。所謂MVP，就是不管對手在做什麼都無法阻止你的表現，例如詹姆斯(LeBron James)、里歐納德(Kawhi Leonard)那樣的人。阿提托康波因為主攻禁區而需要側翼掩護，缺少獨立製造出手的能力。

阿提托康波兩戰的命中率依然有53%(投30中16)，至少他的出手選擇沒問題。格林建議公鹿果斷改變打法：「他們得把阿提托康波撤出禁區，讓他不斷在場上跑動，以免再遭到對手圍堵。」

(中時新聞網)