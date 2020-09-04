花蓮縣第3所原住民學校，也是全台第2所阿美族實驗學校，瑞穗鄉鶴岡國小「秀姑巒阿美族實驗小學」經一年籌備，在部落族人見證下，今天正式揭牌，校長游可如強調，將強化阿美族文化課程，未來耆老也會走入校園，將部落老一輩傳統智慧傳承給下一代。

鶴岡國小轉型為阿美族實驗小學，全校學生15，其中14人為阿美族，教職員15人，全台2所阿美族實驗小學都在花蓮。花蓮縣有3所原住民小學，包括萬榮太魯閣民族教育小學、豐濱阿美族教育小學，以及今天揭牌的秀姑巒阿美族實驗小學。

鶴崗國小校長游可容如壇阿美族實驗小學教育重點。（王志偉攝）

縣長徐榛蔚與阿美族學生跳傳統舞。（王志偉攝）

校長游可如表示，阿美族孩子應具有文化底蘊，紮實孩子的課程能力、學習策略，強化民族文化課程刻不容忽視，希望把國際教育納入，她說，轉型後學校訂定課程和民俗課程節數將會拉到9節，一般學校最多4到6節課程，低年級只有2節，實驗小學應有基礎責任，結合在地，不只學生，對老師本身也要不斷學習、備課。

校園內搭建La luma'an家屋、文化廣場及動物圈養區、工作亭。（王志偉攝）

鶴岡國小、豐濱國小、永豐國小等上百名學生穿著傳統服飾盛裝打扮，頭目並傳統祈福儀式揭開序幕。（王志偉攝）

除了學校師資到位，學校的整體硬體也很重要，在過去校長努力下，學校有新校園運動計畫支持，蓋了家屋，也有很好的工作亭，有這個環境，校方也將邀請部落耆老進入校園，教導師生學會阿美族文化，代代相傳。

阿美族頭目黃源泉表示，部落耆老支持這間學校，地方耆老也會盡自己的能力提供學生學習機會，尤其是傳統技藝與文化，都可由部落耆老提供協助，特別是在母語傳承，要讓學生們更熟悉自己的母語，在生活中好好運用，別讓母語失傳。

原民會副主委鍾興華說，實驗教育三法通過後，原民會跟教育部很積極協助在地原住民族地區學校小學轉型，作為原住民族文化傳承的實驗學校，4年時間全台已有32所學校、10個民族學校設置。申請實驗學校籌備階段，一年可以提供200萬經費，成為正式實驗學校，每年挹注150萬經費。鶴岡、豐濱及下一個轉型的永豐國小，未來將結合成聯盟，與部落耆老探討學習課程與文化教育、共同營造實驗學校傳承文化的使命。

縣長徐榛蔚說，原民文化是花蓮的瑰寶，更是全球珍視的文化資產．花蓮至今已成立3所原住民實驗小學，讓孩子們藉由教育理解自己的傳統文化，進而認同部落文化傳承的重要性，以期讓原民智慧代代延續，世代相傳，徐縣長特別期勉，未來花蓮也將戮力保存與傳承原民文化寶藏，讓花蓮成為全國耀眼的原鄉之都。

參與揭牌有原民會副主委鍾興華、立委鄭天財、縣議員哈尼噶照、笛布斯・顗賚、蔡依靜；行政院東辦副執行長郭應義、瑞穗鄉鄉長陳進光、東華大學教授李佩容等人，未來校園空間將結合實驗學校的民族教育課程，不僅有校園內的語言、歷史傳說，傳統技藝課程，也將會將學童們帶到河邊、山邊戶外，將耆老的傳統智慧傳承給小朋友。

(中時 )