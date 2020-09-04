罷免高雄市議員陳致中的罷免案，正式啟動第二階段連署，並將在明(5日)成立「罷中總部」。罷免陳致中總部發言人郭倫豪指出，已經到中選會拿了第二階段連署書，希望可以募集到3.5萬份！然而，針對罷免，陳致中先前曾透露心聲，表示尊重不同民意、恪盡民代職責，努力為地方服務，認真問政監督，加倍打拚做事回報選民。

罷免陳致中總部指出，第一階段才送3300份連署書，今天已經到中選會拿了第二階段連署書，所以意思是明天開始60天，將會開始罷免陳致中活動，大約在11月2日截止，要衝破2.8萬份，希望可以募集到3.5萬份。

另外，郭倫豪指出，總部於5日上午10點將會成立，設在前鎮新生路，當天也有連署書，而這次罷免領銜人為家住前鎮區的蔡先生，他曾是職業軍人，退休後自行創業，現為一位小公司負責人，因為看不過去陳致中的言行，認為他不只貪汙、嫖妓甚至擔任議員後還不務正業上班時間跑去按摩，所作所為根本不適任做為一個民意代表。

蔡先生也因為陳致中的行為，選出這樣的議員，「外地人都在笑我們」，覺得很羞愧所以決定挺身而出，擔任此次的罷免領銜人為自己的家鄉盡一份心力。

(中時新聞網)