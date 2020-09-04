台南市議員李宗翰提供的在地龍眼乾（左），外觀與進口劣貨（右）明顯不同。（洪榮志攝）

台南在地的龍眼乾、芒果乾及蓮子等農產加工品享譽國際，但近來卻有不肖業者「以假亂真」，利用進口的低劣農產加工品，假冒台南的農產加工品，在網路行銷。消費者拿著氣味怪異的劣質進口貨不僅退費無門，連在地業者都深受其害。李宗翰等多位市議員4日公開要求警方徹查不法業者的詐欺行為，保障消費者及在地業者。

市議員李宗翰、沈家鳳、陳秋宏、呂維胤、蔡筱薇、穎艾達利（Ingay Tali）、陳怡珍、鄭佳欣等人，以及業者、市府相關單位在市議會舉行記者會。李宗翰指出，近期不斷收到業者及民眾陳情，指有民眾透過Facebook及Line等社群媒體購買台南農產加工品，送過來的商品卻是從桃園報關的「舶來品」。以龍眼乾為例，進口龍眼乾有刺鼻異味且無任何產品標示，甚至因為存放過久導致潮濕發霉，不肖業者還假冒台南農家的照片在網路上吸引消費者購買，然後寄送國外劣質品賺取價差，不僅傷害民眾甚至侵害業者商譽，根本就是詐欺行為。

受害農戶陳小姐感嘆，打造品牌非常辛苦，過去被越南、泰國貨混充，「現在竟是台灣人自己欺負台灣人。」從6月開始陸續有民眾來電詢問龍眼乾，但6月都還沒大量採收龍眼，驚覺有人仿冒，至今每天要接好幾通電話向民眾解釋，實在不勝其擾，希望市府能積極幫助台南的農民，避免權益受損。

呂維胤、蔡筱薇也表示，進口的商品標示不清，甚至外面看起來有發霉的狀況，要求衛生局將進口商品送驗，如果有任何不符合台灣標準的狀況，也要求市府應該採取積極作為。

穎艾達利認為，類似案件頻傳，前天也有嘉義阿里山咖啡王子被仿冒的狀況，足見台南農產品頗負盛名，但警方應該協助民眾及業者盡速徹查不肖業者。

沈家鳳、陳秋宏強調，許多鄉親都有網路購物的習慣，台南農產品頗負盛名，但網路上的帳號不一定是台南的農家，最好的辦法就是前來台南消費觀光，並購買新鮮頂級的台南農產品。

陳怡珍、鄭佳欣也說，台南有非常多的觀光景點及農產品，歡迎鄉親前來台南旅遊時，順便索取農家的連絡資訊，產地選購物美價廉。

市警局表示，將協助業者及民眾受理報案，同時也已經針對國外廠商及通路業者展開調查，希望能遏止歪風杜絕犯罪；另外，也鼓勵所有受害民眾向警方反應。

市府衛生局也說，將把未開封的進口商品帶回進行化驗，一方面確認進口商品是否有不當添加或超標？另一方面也保障國人健康，屆時會再另外公布檢驗成果。

市府法制處表示，消保官將協助民眾退費，建議民眾直接跟貨運業者聯絡較能獲得保障，目前只要是消費者購買網路商品，7天內都可以獲得退貨的保障。

(中時 )