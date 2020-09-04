在黎巴嫩首都貝魯特發生大爆炸，幾乎把當地夷為平地後1個月，傳出廢墟下仍有生還者的消息。

據BBC與CNN新聞網4日報導，儘管搜救行動在前一晚暫停，但志願人員仍不斷用手翻挖瓦礫。如今由於搜救犬似乎發現有生命跡象，米哈伊爾（Mar Mikhael）老街區的搜救行動再度恢復。

大約1個月前，由於2,750公噸的硝酸銨大爆炸，導致超過200人喪生，6000多人受傷，還有逾30萬人無家可歸。

(中時新聞網)