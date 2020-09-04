瓦礫堆下傳心跳 貝魯特驚爆30天後有生還者 搜救人員急深挖 15:302020/09/04 中時新聞網 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 搜救犬發現貝魯特硝酸銨大爆炸現場可能有人生還的跡象後，智利和黎巴嫩搜救人員重新展開行動，向瓦礫深處挖掘。（路透） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在黎巴嫩首都貝魯特發生大爆炸，幾乎把當地夷為平地後1個月，傳出廢墟下仍有生還者的消息。 據BBC與CNN新聞網4日報導，儘管搜救行動在前一晚暫停，但志願人員仍不斷用手翻挖瓦礫。如今由於搜救犬似乎發現有生命跡象，米哈伊爾（Mar Mikhael）老街區的搜救行動再度恢復。 大約1個月前，由於2,750公噸的硝酸銨大爆炸，導致超過200人喪生，6000多人受傷，還有逾30萬人無家可歸。 (中時新聞網) #貝魯特 #生還者 #大爆炸 #1個月 #搜救行動 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 男星聽經紀人導航一轉卡車迎面來 下一秒後座出聲「嚇到失魂」 09:522020/09/04 娛樂 欲獨又怯戰 蔡英文越不過的現實 13:382020/09/04 國際 外籍經理人怕隔離 有家歸不得 04:102020/09/04 財經焦點 罷中爆內鬨 支持者憂行動難成 04:102020/09/04 地方新聞 集團作帳行情開跑 領漲台股 04:102020/09/04 財經要聞 論文門提告周年 3被告學者要求開庭 11:282020/09/04 政治 疫苗研發競賽 美陸俄新戰場 04:102020/09/04 兩岸要聞 熱錢湧入房市 進場先估未來成本 04:102020/09/04 財經焦點 「公投綁大選」連署書衝破1萬1千份 江啟臣：將和反美豬同步推進 12:272020/09/04 政治 美國爆發二次內戰的隱憂 04:102020/09/04 時論廣場 國際熱門新聞 欲全面壓制中國 美六代戰機趕進度 - 國際 子彈型飛機快又省油 航空技術大突破 - 國際 影》美警再傳暴行？全裸非裔男遭警套頭強壓地 失意識後死亡 - 國際 「習式」五中 眺望2035遠景目標 - 國際 上萬噸貨輪失聯 梅莎狂襲 42船員、6000頭牛消失大海 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。