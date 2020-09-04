苗栗市1名67歲劉姓婦人，3日上午9點30分接獲詐騙集團，以LINE發出簡訊，自稱是劉婦的外甥「瑋瑋」，因發生交通事故急需30萬手術，請求她幫忙匯款救命，劉婦第一時間趕到郵局臨櫃要匯款30萬元，被機警的郵局職員阻止並報警處理，及時保住了老婦的血汗錢。

苗栗警察分局南苗派出所警員蔣嘉麒、曾志文，昨日上午12時30分接獲郵局職員報案稱，1名婦人填寫匯款單欲提領30萬元，又無法清楚說出款項用途，請警方前往處理。

苗栗市1名婦人受騙急匯30萬元，郵局職員察覺有異報警處理，警方經查證後，成功保住婦人的血汗錢。（苗栗警分局提供／巫靜婷苗栗傳真）

員警火速趕往該郵局後向劉婦詢問款項用途，起初老婦面有難色不願多說，只供稱親戚來電急需用錢，經員警苦口婆心勸說後，劉婦才逐漸卸下心防。

劉婦向警方表示，自己早上接獲一通LINE來電，說外甥因車禍受傷人在醫院需要手術，需30萬元救命錢，心疼不已的她，沒再查證就立刻到家中附近郵局匯款到該名外甥「瑋瑋」指定的帳戶。

警方向劉婦解說詐騙集團慣用「猜猜我是誰」的手法，並打電話向劉婦外甥求證，根本沒有金錢上之需求，老婦這才理解恍然大悟，了解該名自稱「瑋瑋」LINE來電就是詐騙電話，感謝警方及時阻止，保住辛苦工作的積蓄。

(中時 )