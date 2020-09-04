《平民巨星》總冠軍王少逵將在冠軍戰中場，演唱大會主題曲「不甘於平庸」。(2020台灣夏季籃球挑戰賽提供)

「2020台灣夏季籃球挑戰賽」鏖戰至最後階段，目前裕隆納智捷以5分積分、台灣銀行3分領先，在積分制設計下仍需要小心保位，精彩決賽將在6日登場。為讓觀眾感受現場魅力，大會特別邀請今夏最熱門歌唱選秀節目《平民巨星》總冠軍王少逵、饒舌隊伍「翻玩」Fun ones到場，在冠軍戰及季軍戰中場演出，炒熱決賽氣氛。

「2020台灣夏季籃球挑戰賽」人氣熱度媲美因疫情暫停的瓊斯盃，各隊本土球員精銳盡出，裕隆目前以全勝戰績4勝0敗、積分5分領先群雄；台銀2勝2敗、積分3分居次；台灣啤酒、高雄九太科技能否搶下決賽資格，就看第2輪賽事最後結果。今年新秀在挑戰賽中表現極佳，裕隆斑霸、台銀簡家暐與蘇士軒、台啤陳昱翰都有好演出，九太狀元李漢昇則因撞傷肩膀需要休養1個月，可見賽事的激烈性。

夏季挑戰賽6日將進行最後決賽，為讓全場觀眾能夠感受超嗨情緒，邀請王少逵、Fun ones到場炒熱氣氛。《平民巨星》由藝人黃子佼主持，集結各行各業最好的嗓音，都是有故事、有夢想的歌唱好手，是今夏最多人關注的歌唱選秀節目。

《平民巨星》總冠軍王少逵擊敗眾多歌唱好手，獲得發行個人單曲的機會，將在冠軍戰中場演唱大會主題曲「不甘於平庸」；饒舌隊伍Fun ones是比賽常勝軍，擅長結合時事梗與趣味，用嘻哈翻轉生活，將在季軍戰中場用嘻哈帶動全場氣氛，在《平民巨星》周冠軍時，也與玖壹壹合唱。

王少逵表示，「能在盧廣仲代言的夏季挑戰賽演出，就像比賽的口號『對自己的挑戰一直在』一樣，要拿出最好的表現面對挑戰，希望自己的創作歌曲能讓現場觀眾感動，帶動比賽的氣氛。」

籃球是許多人的夢，夏季挑戰賽季軍戰將與創世基金會舉辦公益活動，一名熱愛籃球的身障者由媽媽、醫護人員陪同觀賞最喜愛的籃球賽，媽媽會代表投籃，完成他在場上奔馳的心願，大會也將贈送好禮，鼓勵他對籃球夢的堅持。

(中時 )