謝念霆在自家茶園摃著裝滿茶菁的茶袋，健步如飛。（謝念霆提供／謝明俊苗栗傳真）

謝念霆外形帥氣，酷似藝人范逸臣。（謝念霆提供／謝明俊苗栗傳真）

出生南庄山區的師大高材生謝念霆，一畢業就返鄉投入種茶、製茶，經過3年的磨練，謝念霆練出一身製茶好工夫，不僅在今年連續奪下苗栗、南投的紅茶比賽冠軍，參加阿里山全國製茶師比賽，也勇奪亞軍頭銜，打出苗栗青年返鄉創業的最好範例。

在南庄石壁部落長大的謝念霆，外形酷似藝人范逸臣，全身散發著一股狂野豪放的氣息，但卻對自己出身的原鄉充滿使命感，相要盡一已之力改變老家族人生活。

謝念霆考進師大，家人原以為可以培養出一名老師過著安定的生活，但此時，醫生父親謝福安決定兼差種茶，謝念霆竟就決定畢業後不留在都市，直接回南庄山上與父親一起打拼投入茶界。

為了從根本學起，謝念霆向阿里山茶師莊祐詮拜師，從種茶、照顧茶、採茶到製茶，謝念霆以一個門外漢，一步一步學習茶的各種知識，每天一早就上茶園除草、清害蟲，灑灌茶樹，茶葉產季時，每天清晨帶著採茶阿嬤、歐巴桑一起埋頭採摘茶葉，傍晚趕著將茶葉載到頭份製茶廠，將茶菁製成茶葉，晚上還得利用休息時間，上網推銷自家「仁心茶」。

在莊祐詮的傾囊相授下，謝念霆很快就掌握做好茶的絕竅，月前，謝念霆參加在嘉義阿里山舉辦的「全國部分發酵茶製茶技術競賽」一舉拿下條形組的亞軍，距離他開始學製茶不過才3年的工夫。

今年，謝念霆以初生之犢不畏虎的態勢，以個人做出的小葉紅茶，先後參加苗栗縣貓裡紅茶、以及南投民間全國御賞松紅小葉種紅茶等2項比賽，一舉奪下2賽特等獎，跌破許多老茶師的眼鏡，讓謝念霆展露出冠軍茶師的氣勢。

(中時 )