娛樂8點半》香港女星胡杏兒影歌視三棲，演藝成績亮眼的她獲獎無數，不過胡杏兒當年頂著香港小姐季軍出道時，她卻一度遭毒舌評為「最丑港姐」，胡杏兒不諱毒舌批評，靠著實力和努力，胡杏兒現在不只是香港演藝圈貴為「一姊」等級，她與從商的老公李乘德育有一對兒子，可以說是人生勝利組。

胡杏兒在1999年以19歲妙齡參加香港小姐選美，甜美的胡杏兒一舉奪下季軍和活力風采獎，不過胡杏兒其實是「無心插柳」，原來當時才大一的胡杏兒原本是陪朋友去比賽，最後她則是一戰成名，這也改變了胡杏兒的命運。

胡杏兒雖然頂著港姐光環出道，但她卻一度遭毒舌評為「最丑港姐」，不過胡杏兒無懼批評，加入TVB、開啟她的演員路，胡杏兒在2002年演活了成功飾演電視劇《流金歲月》的弱智女孩，胡杏兒從此聲名大噪，她也一舉在電視劇《律政新人王》登上女主角胡杏兒晉身一線花旦的行列。

胡杏兒一路從配角演到台慶劇女一號，以「拚」出名，她還被封是「劇霸」，不畏高難度的胡杏兒，樂於嘗試各種不同類型的角色，不論是心機皇后、高傲的大小姐，甚至是敢言抗爭的律師都曾詮釋過，胡杏兒是公認的百搭花旦，同時，胡杏兒也朝大銀幕、舞台劇、歌手之路邁進，她靠著實力和努力，甩開外界對她的質疑和負評。

胡杏兒2006年來台宣傳戲劇《我的野蠻奶奶》。（圖／本報系資料照片）

胡杏兒演藝事業亮眼，她的情路也備受矚目，胡杏兒在2005年與男星黃宗澤合作古裝劇《我的野蠻奶奶》擦出愛火，雙方都對戀情很低調，緋聞就這樣傳了7年多，直到2011年，胡杏兒奪下視后大獎時，兩人在後台擁抱、牽手，這才讓公開戀情，不過兩人在2012年宣布分手，8年戀情就此畫下句點，胡杏兒曾強調，雙方和平達成共識、無關第三者，黃宗澤也表示雙方分開後，仍是好友。

事隔3年後，胡杏兒在2015年與從事金融業、擔任行政總裁的李乘德相戀，年底宣布結婚，小倆口婚後育有一對兒子，是著名的模範夫妻檔，而日前適逢七夕，李乘德也應景在網上曝光夫妻合照放閃，不過以素顏入鏡的胡杏兒黑眼圈明顯，疑似因燈光太暗，讓她的氣色顯得蠟黃，儘管胡杏兒素顏與上妝的膚色差很大，不過胡杏兒的五官依舊標緻。

胡杏兒看到老公曬她的素顏照後，還幽默貼出表情痛苦地貼圖，事後胡杏兒也大器現身曬恩愛，留言向李乘德喊話「情人節快樂」，胡杏兒並在她IG曬一家四口的全家福照，並告白李乘德和2個兒子「七夕快樂，我的3個愛人」，而胡杏兒發文還調出老公留言，虧老婆用一張他出現雙下巴的照片。

(中時新聞網)