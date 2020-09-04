社交軟體 Tinder 即將於9月12日正式為台灣會員帶來業界首創 APP 互動式活動《Swipe Night》！Tinder 的互動式活動於2019年底在美國進行首播佳評如潮。本月《Swipe Night》將隆重登陸台灣，提供會員嶄新的數位社交模式。連續三個周末，會員可透過 Tinder APP 參與此獨家活動，以第一人稱視角實際體驗劇情，並在關鍵時刻以左滑或右滑來決定故事走向。這些選擇不只影響劇情演進，更將驚喜的為會員帶來不同的配對對象！

Tinder 指出「共同經歷」是促動會員深度交流的重要關鍵，例如今年三至四月疫情最為嚴峻的時期，透過數位管道分享相似經驗的社交模式蔚為流行，Tinder 數據顯示全球會員訊息量激增52%，而25歲以下的台灣會員在上半年的「滑」數也在短時間內增加將近四成（38%）！同時，根據研究，亞太區近三分之一的 Z 世代（出生於 1996 至 2012 年間）每天花超過6小時在手機上，尋找吸睛的娛樂內容。為了滿足Z 世代的習性及需求，Tinder 因而推出《Swipe Night》，透過互動式活動帶領會員們踏上驚喜連連的冒險之旅，握好手機就能滑出自己的三部曲！

會員觀看《Swipe Night》所做出的關鍵決策將被加入 Tinder APP 的個人檔案中，提供會員作為熱門話題。(Tinder提供／黃慧雯台北傳真)

Tinder 執行長吉姆．蘭佐（Jim Lanzone）表示，「我們觀察到 Tinder 會員間的互動率急速增長，特別是在疫情期間，我們成為人們在家時重要的休閒活動，我們相信《Swipe Night》的推出將為全球會員帶來一場新穎的體驗。」吉姆也進一步指出，「Tinder 致力於開發創新的社交方式，幫助會員們在享受娛樂的同時也能輕鬆認識新朋友，進行深度交流。」

在 Tinder 互動式活動《Swipe Night》首季中，會員置身於小行星即將撞上地球的巨大災難，在末日倒數的最後幾小時中，以第一人稱視角與劇中的一群朋友共同展開冒險。世界毀滅之際，你會選擇拯救狗狗還是朋友？若只能帶上一樣物品逃難，你會如何做選擇？隨著劇情發展，會員將面臨一些道德困境及攸關生存的抉擇。在連續三個週末限時釋出的7分鐘故事中，每個問題都只有7秒鐘的應變時間，會員做出的選擇將改變劇情走向，關鍵決策也會被加入 Tinder APP 的個人檔案中，提供會員潮度滿點的熱門話題！

為了打造此互動式活動，Tinder 找來數位業界知名人士一同製作。《Swipe Night》由饒舌歌手 Drake 的 MV 御用導演、今年24歲的凱倫娜．伊凡斯（Karena Evans）執導；編劇包含撰寫 Netflix 影集《青春無禁忌 Big Mouth》的妮可．德莱尼（Nicole Delaney），以及創作 Facebook Watch 青少年網路影集《五點 Five Points》的 布蘭登．祖克（Brandon Zuck）。

冒險三部曲將自九月第二週起，連續三個週六(9月12日、19日、26日)的早上10:00於 Tinder APP 獨家舉行，並在隔天週日晚上11:59 結束互動活動，記得設好手機提醒，死守9月12日首場上線活動！

(科技)