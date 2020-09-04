正值捷克參院議長維特齊率團訪台之際，一向被外界視為大陸鐵桿盟友的巴基斯坦也傳有意與灣發展貿易關係，巴基斯坦駐埃及開羅大使館的貿易和投資專員哈克2日會見開羅台灣貿易中心主任葉人誠，討論雙方貿易關係，巴基斯坦還一度主動將合照還上傳到推特，因擔憂激怒北京而刪文。

據印度時報（Times of India）報導，哈克（Sidrah Haque）在推文中表示已與台灣貿易中心資深商務官員葉人誠見面，雙方討論巴基斯坦與台灣的貿易關係，「我們在開羅的共同商業經驗，以及在當地市場最感興趣的主要商品。能和其他貿易部門連結並交換意見，總是感覺很好」。

巴基斯坦擁有逾2億人口，主要出口項目包括棉布、棉紗、織品、米等；主要進口項目則有石油產品、石油原油、棕櫚油、塑膠材料、鋼鐵等。而我國外交部網站也指出，農業是巴基斯坦經濟支柱，工業基礎薄弱，水稻、小麥、甘蔗、棉花、糖等糧食和經濟作物是人民主要收入，但該國貿易長年逆差。

而據中華民國對外貿易發展協會資料，巴基斯坦2019年自台灣進口值為6.26億美元，同年向台灣出口值約為一億美元。

(中時新聞網)