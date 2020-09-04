加利科技鐵門半掩 民眾陸續到場退貨 15:422020/09/04 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陸續有民眾到加利科技退貨。（王揚傑攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 口罩國家隊「加利科技」爆發混充大陸製口罩，今（4）日雖未營業，但鐵門半開接受民眾退貨，凡來退貨的民眾一律按購買價格退款，下午一位家住八里的陳先生到場退貨，表示對加利科技老闆的行為不認同，但對基層工作人員表達肯定。 陳先生說，現在擔心的是陸製口罩是非醫療型口罩，是否能過濾病毒，他買口罩本是想寄給美國的親戚，因為親戚說在美國賣的口罩全部都是大陸做的，在美國的華人還是比較相信「Made in Taiwan」。 (中時 ) #口罩 #退貨 #民眾 #加利 #科技 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 加利科技林明進 不發一語離開公司 14:312020/09/04 社會 加利「魚目混珠」出現換貨人潮 藥局缺口罩民眾想換也換不到 11:292020/09/04 生活 加利MIC魚目混珠 經濟部動怒譴責 11:162020/09/04 政治 口罩國家隊涉魚目混珠 新北衛生局全面清查轄區所有業者 12:572020/09/04 生活 加利開炮「以國家隊為恥」 韓家軍徐正文點名時中 網：黑幕重重 10:042020/09/04 政治 保口罩國家隊榮譽 蘇揆怒：絕不輕饒加利 12:442020/09/04 政治 經濟部駁加利說法 擬定MIT口罩檢查計畫 14:362020/09/04 財經 加利慘了 蘇揆責成法務部嚴查嚴辦加利科技 11:592020/09/04 政治 加利不恥當國家隊 上好生醫：願被徵召 以當國家隊為榮 14:242020/09/04 生活 加利混充陸製口罩 陳時中：工作量不是違法的藉口 11:032020/09/04 生活 社會熱門新聞 媳婦控婆婆殺了我 老公舊文被翻出 PO生產照短短13字被網罵爆 - 社會 妻留「我的婆婆殺了我」悲痛文辭世 老公嘆氣2聲無奈回應 - 社會 父母控親家母霸凌女兒害輕生 婆婆回應了 - 社會 投宿台中高美濕地民宿 6旬情侶留遺書燒炭亡 - 社會 人妻PO文「我的婆婆殺了我」 不堪被婆家霸凌 萬人怒求真相 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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