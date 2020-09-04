口罩國家隊「加利科技」爆發混充大陸製口罩，今（4）日雖未營業，但鐵門半開接受民眾退貨，凡來退貨的民眾一律按購買價格退款，下午一位家住八里的陳先生到場退貨，表示對加利科技老闆的行為不認同，但對基層工作人員表達肯定。

陳先生說，現在擔心的是陸製口罩是非醫療型口罩，是否能過濾病毒，他買口罩本是想寄給美國的親戚，因為親戚說在美國賣的口罩全部都是大陸做的，在美國的華人還是比較相信「Made in Taiwan」。

(中時 )