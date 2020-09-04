法德藥(4191)2020年8月營收2,541萬元，為單月歷史次高紀錄，較去年同期成長1,103.84％，較上月成長175.30%；前8月營收1.5億元，較去年同期成長629.6％。

法德藥指出，抗思覺失調症用藥富馬酸(口奎)硫平緩釋片(Quetiapine fumarate ER tablet)(商品名：代思)在中國大陸市場出貨穩定成長，7月營收下滑係因中國學名藥經銷商調整銷貨週期所致，恢復正常出貨後，8月份(口奎)硫平緩釋片銷售額創下單月新高。

法德藥說，若以產品出貨情況來看，8月份出貨量創新高，公司8月營收次於6月，是因6月份另有研發收入挹注。在美國市場部分，重磅產品長效型降血壓用藥琥珀酸美托洛爾緩釋片(Metoprolol Succinate ER tablets)，以及抗癲癇用藥左乙拉西坦緩釋片(Levetiracetam ER Tablets)預計第四季開始大量出貨，對公司將產生營收貢獻。

(時報資訊)