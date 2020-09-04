藝人孫鵬、狄鶯之子孫安佐涉嫌在美國製造手槍未遂，8月24日被士林地檢署起訴，引發外界關注。稍早，他現身士林地院出庭，面對媒體圍堵他竟語帶輕鬆回應：「見到這麼多人圍著我，讓我想起我剛回到台灣的時候。」

據了解，孫安佐稍早現身士林地方法院，為在美製造槍枝未遂首次出庭，而他被大批媒體簇擁，則神態自若地說：「見到這麼多人圍著我，讓我想到我剛回台灣的時候」；並在走進地院的過程中，不忘貼心提醒媒體要記得腳步，不要摔跤了，還說：「因為手上的攝影機很貴」。

在美被控恐怖威脅罪、非法持有彈藥罪，服刑238日後遣返，士林地檢署對持有槍枝部分，以未經國外法院審理判決有罪，依違反「槍砲彈藥刀械管制條例」中未經許可製造槍枝未遂罪起訴，法院日前分案，明（4日）下午2點半首度開庭進行準備程序。

孫安佐上月24日遭起訴沈默2日後，錄製影片上傳Youtube，開場就說「這就我的命，我覺得遇到這種事是滿衰的，我有個不好的習慣，就是喜歡講幹話。」孫說，當時下課，和一個自認是朋友的人開了玩笑，殊不知，遭美國警方逮捕「當下有點矇了，就這樣被上銬帶走了。」

而他的父母孫鵬、狄鶯則發聲明表示，對士林地檢署的作為深感不解和遺憾，聲明中寫道：「孫安佐就本案，已經由美國法院審理完畢，並服刑238日，已受到慘重的教訓，也深刻反省自己所為」，我們原本以為平安無事。」並對士林地檢署對於美國法院不罰的行為，以最低本刑7年以上的重罪起訴「實令人相當不解，我們深感遺憾！」盼法院能詳查事實，做出公正的判決。

但法界人士表示，孫安佐所涉製造槍枝部分，最輕本刑為有期徒刑7年，若考量未遂刑期減半，但仍有3年半以上的刑度，若能用「情堪憫恕」減刑的話，刑期才有可能低於2年獲得緩刑，若無其他減刑適用，孫安佐極可能入監服刑。

(中時新聞網)