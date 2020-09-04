上證指數4日低收29點，連三跌。滬深兩市合計成交額為人民幣（下同）8,387億元。總結本周，上證指數累計下跌1.42％，中止連5周上漲。

香港信報報導，上證指數4日低開1.4％後，盤中一度低見3,328點，下跌56點，跌幅為1.67％，尾盤跌幅略為收窄，最終收報3,355點，下跌29點，跌幅為0.87％，成交額為3,081.8億元。

深成指4日也開低走低，盤中最低見13,487點，下跌284點，跌幅為2.07％，最終收報13,656點，下跌115點，跌幅為0.84％，成交額為5,305.05億元。

滬深300指數收報4,770點，下跌46點，跌幅為0.97％。創業板指數收報2,732點，下跌14點，跌幅為0.54％。

各類股方面，鋼鐵、金融、煤炭、水泥、電力、有色金屬、化工股偏軟；石油股漲逾1％；房地產股持穩。

(工商 )