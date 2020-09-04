有「林口淑君阿姨」之稱的新北市議員蔡淑君，4日下午在臉書發文「凌晨在家無預警的昏倒，後腦勺不知道撞到什麼，流了灘血」嚇壞眾人，發文才兩小時，湧入800多則留言為她打氣；記者致電，她聲音露出些微虛弱簡短回應「沒事了！謝謝關心」。

同黨籍同為新北市議員陳偉杰表示，昨天已致電給淑君阿姨的家人，淑君阿姨恢復狀況不錯，經過休養現在可接電話回應，希望她好好靜養；記者致電市議員蔡淑君，蔡淑君聲音透露些微虛弱低調表示，「沒事了、沒事了，謝謝關心喔！」。

(中時 )