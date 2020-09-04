新北市議員蔡淑君臉書自爆無預警昏倒 地面流了一灘血 15:512020/09/04 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 林口阿姨蔡淑君（中）與市議員陳偉杰（右）日前開直播催票連署。（戴上容翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 有「林口淑君阿姨」之稱的新北市議員蔡淑君，4日下午在臉書發文「凌晨在家無預警的昏倒，後腦勺不知道撞到什麼，流了灘血」嚇壞眾人，發文才兩小時，湧入800多則留言為她打氣；記者致電，她聲音露出些微虛弱簡短回應「沒事了！謝謝關心」。 同黨籍同為新北市議員陳偉杰表示，昨天已致電給淑君阿姨的家人，淑君阿姨恢復狀況不錯，經過休養現在可接電話回應，希望她好好靜養；記者致電市議員蔡淑君，蔡淑君聲音透露些微虛弱低調表示，「沒事了、沒事了，謝謝關心喔！」。 (中時 ) #蔡淑君 #市議員 #林口淑君阿姨 #新北市 #發文 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台中市電動公車全國最多 盧秀燕揭新塗裝拚任內倍增 13:222020/09/04 寶島 口罩國家隊涉魚目混珠 新北衛生局全面清查轄區所有業者 12:572020/09/04 生活 北市幼兒園新老師不當管教 女童沒帶湯匙要求用手抓 11:312020/09/04 社會 靠藥師揪出加利口罩混陸製 江啟臣轟蔡政府：毫無把關能力 11:432020/09/04 政治 新北擴大三重都市計畫啟動 沿環狀線北環段「Y19B站」帶動住商興起 12:482020/09/03 寶島 宣布開放美豬牛 游盈隆：執政黨姿態應放低求人民諒解 12:552020/09/04 政治 血汗工廠口罩國家隊vs關懷弱勢韓國瑜 韓粉嘆：全台灣只監督高雄 08:102020/09/04 政治 從街頭轉進校園 流浪貓狗認養做半套 04:102020/09/04 地方新聞 國家隊驚傳賣大陸口罩 府院震驚 總統說重話防疫沒破口 查辦到底 04:102020/09/04 政治要聞 輔導未登記工廠 經發局挨批成效差 04:102020/09/04 地方新聞 政治熱門新聞 曾說中韓國瑜、蔡英文命運 預言家：10月恐爆世界「終局之戰」 - 政治 韓國瑜4政策陳其邁市府將全取消 網怒嗆一針見血 - 政治 李四川心碎了？網：韓國瑜走後高雄路平被搞成這樣 - 政治 這張照片去年引爆轟動 韓粉：陳其邁該來看看 - 政治 為何一定要台灣進口內臟？前綠委意外戳破天大陰謀 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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