相關人員進入加利公司調查。（王揚傑攝）

口罩國家隊「加利科技」爆發混充大陸製口罩，負責人李明進今（4）日下午3時30分由台北市調處調查員帶返位在新北市八里的公司，同時間進入的還有經濟部工業局、食藥署、新北市衛生局、勞檢處等人員及李明進的律師，目前正在公司內進行相關調查。

加利公司以陸製口罩混充醫用口罩進入實名制通路，引發全民疑慮，為避免造成防疫破口，嚴重影響國民健康，高檢署指出，有關加利科技有限公司以陸製口罩混充醫用口罩，進入實名制通路，為了避免造成防疫破口，嚴重影響國民健康，高檢署已經函請各地方檢察署指揮轄區司法警察機關加強查緝，並與管理口罩生產配送單位密切聯繫，如果發生類似事情，應從嚴從速偵辦，安定民心。

除此之外，加利公司的林姓負責人疑涉有詐欺、《藥事法》等案件，目前已由士林地方檢察署分案，並指派查緝防疫物資犯罪專責小組主任檢察官及檢察官專責偵辦，檢方將盡速釐清案情。

口罩國家隊「加利科技」爆發混充大陸製口罩，今（4）日雖未營業，但鐵門半開接受民眾退貨，凡來退貨的民眾一律按購買價格退款，下午一位家住八里的陳先生到場退貨，表示對加利科技老闆的行為不認同，但對基層工作人員表達肯定。

陳先生說，現在擔心的是陸製口罩是非醫療型口罩，是否能過濾病毒，他買口罩本是想寄給美國的親戚，因為親戚說在美國賣的口罩全部都是大陸做的，在美國的華人還是比較相信「Made in Taiwan」。

(中時 )