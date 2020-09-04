國外新冠肺炎疫情緊張期間，各國出現「一罩難求」的狀況，考量國內疫情趨緩，台灣曾援外5100萬片口罩，如今爆出陸製口罩混充口罩國家隊，掀起軒然大波，也讓人好奇，當初的援外口罩中是否含有「加利口罩」，指揮中心今在記者會上回應了。

加利口罩遭爆出以陸製口罩混入實名制口罩中通路販售，引起各界好奇，當初實施「口罩外交」的口罩，是否也摻雜加利口罩。對此，指揮中心物資組組長蔡壽洤今表示，援外的5100萬片的口罩，大部分都是外科口罩，裡面沒有「加利口罩」。

蔡壽洤也說，當初國內疫情緊張，口罩全面徵用期間，也就是2至5月這幾個月，目前所知，加利都沒有進口大陸的口罩，其使用的原料也有經過管控，而指揮中心6月份也曾抽驗過，當時加利公司是合格的。

蔡壽洤也說，除了此次發現大陸製口罩混充以外，加利公司的產品都是合格的。並強調，口罩國家隊徵用都是取得許可的廠商，因為最主要的原料有定期抽驗，由工業局做品管，但為避免類似事件重演，蔡壽洤表示，會提高抽查的比率，確保100%安全。

(中時新聞網)