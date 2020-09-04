美國高價科技股出現恐慌拋售，壓迫華爾街股市向下，出現近三個月最大跌速。日本股市周五收跌。

周五日經225指數收跌260.1點或-1.11%，為23205.4點。東證一部指數收跌14.64點或-0.91%，為1616.6點。日經指數本周仍收漲322點或+1.4%。東證一部本周亦上漲0.7%。精密工具類、資訊和電信類以及服務業類為今日表現最差的分項次指數。

那斯達克在昨夜下跌約5%，重量級股票皆大跌，包括蘋果、亞馬遜、微軟等。

日經指數成分股跌深最多為半導體製造商阿爾卑斯Alpine(Alps Alpine)，跌4%，收報1652日圓。

費半指數昨夜大跌6%，牽動日本科技股下挫，東京威力科創跌2.7%，收報27410日圓，軟銀跌3.2%，收報6334日圓，索尼跌1.6%，收報8288日圓。

投資人亦關注周五稍晚公布的美國非農就業數據，多數預期為悲觀表現。

本田汽車與豐田汽車皆因各自利多消息分別逆勢上漲。

創業板Mothers指數下跌2.6%，為1139.9點。

(時報資訊)