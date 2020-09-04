台南市學甲區農田被非法掩埋爐碴，經市府環保局責成明祥馨公司在180個工作天內清理後，4日上午怪手、載土車輛已陸續進埸展開相關清運工作，環保局也派員到現場監督開挖工作及管控清運至合法暫置區。

環保局表示，合法暫置區為明祥馨公司二場，該場於2014年4月申請為爐碴（石）堆置場，除領有核可的固定汙染源操作許可證外，環保局也將不定期派員前往稽查，務使業者遵循相關規定辦理。對於明祥馨挖除所填埋的爐碴（石），該局更將嚴格監督清理過程，中長期更將採人員輪班抽查，並輔以固定式錄影設備監控挖除進程，掌握後續去化流向，以杜絕爐碴（石）再次非法回填掩埋。

環保局長謝世傑指出，原本明祥馨公司提出的清理時間是2年，但該局評估爐碴量後，要求必須在180個工作天內清運完畢。上次學甲爐碴案花了1年半的時間完成清理，此次則要求半年清理完成。

市長黃偉哲也強調，儘管學甲爐碴案不是在他任內發生，但仍要求環保局用嚴肅態度、嚴厲手段處理，還給大家一個乾淨的環境。

(中時 )