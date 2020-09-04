洪姓罹癌退休老師、長期照顧身心障礙雙胞胎兒子的段姓單親媽媽，參加嘉義大學開辦的餐飲應用班，學到新的做菜觀念及方法，她們說，身心得到療癒，活出自己，有幸福感，還能創業兼照顧家庭孩子，一舉數得。
嘉義大學承辦勞動部勞動力發展署雲嘉南分署的「餐飲產品開發創新暨應用班」，學員受訓2個多月360個小時的學科理論及實務課程，取得結訓證書，4日展示結訓成果。
嘉大產學營運及推廣處長黃健政說，這次課程內容有餐飲實務訓練，也講解食品法規、食品衛生規範（GHP）、食品中毒、食品添加物及認識食材，還有市場分析、開發、經營及行銷策略，學員可以學到食品管理、加工及營銷技能。
68歲洪老師4年內檢查出罹患2種癌症，3年前退休，為了飲食的健康，也想創業圓夢而參加這個班，她說，生病後想做自己，為自己而活，上課學到新的食安觀念、農產品加工利用的創新做法，也忘了病痛，有幸福的感覺，希望運用所學創業賣麵食圓夢。
40多歲的段姓單親媽媽，養育3個兒子，其中雙胞胎兒子分別罹患極重度腦麻、輕度智能障礙，她親力親為照顧雙胞胎，無法找正職工作，也少有社群活動，這次帶腦麻兒子一起受訓，她說，同學都會與兒子聊天，相處融洽，兒子比她還歡喜來上課，希望用所學研發新口味的水餃創業，能兼顧照料兒子。
(中時 )
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