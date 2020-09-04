嘉義大學餐飲產品開發創新暨應用班學員結訓展示各式各樣美味餐點。（廖素慧攝）

咖啡達人戴圳明現場教煮咖啡、拉花。（廖素慧攝）

嘉義大學餐飲產品開發創新暨應用班學員結訓，師生都開心。（廖素慧攝）

洪姓罹癌退休老師、長期照顧身心障礙雙胞胎兒子的段姓單親媽媽，參加嘉義大學開辦的餐飲應用班，學到新的做菜觀念及方法，她們說，身心得到療癒，活出自己，有幸福感，還能創業兼照顧家庭孩子，一舉數得。

嘉義大學承辦勞動部勞動力發展署雲嘉南分署的「餐飲產品開發創新暨應用班」，學員受訓2個多月360個小時的學科理論及實務課程，取得結訓證書，4日展示結訓成果。

嘉大產學營運及推廣處長黃健政說，這次課程內容有餐飲實務訓練，也講解食品法規、食品衛生規範（GHP）、食品中毒、食品添加物及認識食材，還有市場分析、開發、經營及行銷策略，學員可以學到食品管理、加工及營銷技能。

68歲洪老師4年內檢查出罹患2種癌症，3年前退休，為了飲食的健康，也想創業圓夢而參加這個班，她說，生病後想做自己，為自己而活，上課學到新的食安觀念、農產品加工利用的創新做法，也忘了病痛，有幸福的感覺，希望運用所學創業賣麵食圓夢。

40多歲的段姓單親媽媽，養育3個兒子，其中雙胞胎兒子分別罹患極重度腦麻、輕度智能障礙，她親力親為照顧雙胞胎，無法找正職工作，也少有社群活動，這次帶腦麻兒子一起受訓，她說，同學都會與兒子聊天，相處融洽，兒子比她還歡喜來上課，希望用所學研發新口味的水餃創業，能兼顧照料兒子。

(中時 )