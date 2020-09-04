9／9上櫃審議會將審議叡揚資訊上櫃案 16:042020/09/04 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心今（4）日表示，預計於9月9日召開上櫃審議委員會，審議叡揚資訊公司（6752）申請上櫃案。 叡揚資訊公司主要從事資訊軟體服務銷售，申請時資本額2億4,200萬元，董事長為張培鏞，推薦證券商是群益金鼎證券及日盛證券。 叡揚資訊公司108年度之合併營業收入為9億6,784萬元，歸屬於母公司業主之稅後淨利為8,570萬元，每股盈餘為3.61元。109年上半年度之合併營業收入為4億8,763萬元，歸屬於母公司業主之稅後淨利為4,348萬元，每股盈餘為1.78元。 (工商 ) #叡揚資訊 #審議 #合併營業收入 #盈餘 #櫃買 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 櫃買今上櫃審議會將審議揚秦上櫃案 09:192020/09/04 財經 群益申請台灣ESG永續高息30指數資格認可 18:172020/09/04 財經 欲全面壓制中國 美六代戰機趕進度 14:372020/09/04 國際 外資大回補 搶進低價股 04:102020/09/04 財經要聞 清代「賴熊飛大刀」深具文資價值 客發中心提報登錄一般古物 14:592020/09/04 寶島 解放軍渤海演習 罕見連開2場 04:102020/09/04 焦點新聞 訂單滿載 中興電今年EPS上看3元 04:102020/09/04 證券．權證 獨資企業 可享營業稅等優惠 04:102020/09/04 金融．稅務 論文門提告周年 3被告學者要求開庭 11:282020/09/04 政治 陸全域頻密軍演 對台保持克制 04:102020/09/04 焦點新聞 財經熱門新聞 看見台股驚人一幕 台大教授嚇喊：散戶快跑 - 財經 美股崩800點是前菜？專家爆下波屠殺致命關鍵 - 財經 EUV機台出貨遭老美卡關換出路 2大咖救援陸晶圓龍頭 - 財經 用戶直逼中華電信！遠傳入股亞太電 雙強合攻5G - 財經 陸狠砸10兆人民幣 拚第三代半導體 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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