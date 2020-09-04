徐若瑄日前推出新歌《再見錯的人》，分享抓姦某任男友偷吃小三的經驗，至今這個畫面仍在腦海無法抹去，從那次經驗後便記取教訓，她也分析3項男生劈腿前兆，強調有這些跡象就代表感情路上可能有小三存在。

徐若瑄分析出3項男生劈腿前兆，第一就是傳訊息或打電話始終找不到對方，得到的理由都是手機放在房裡，或者是忘記帶出門，聽起來雖合理，都思考起來都不太對勁，第二就是男生非不擅長記節日，若愛你會將每個節日放在心上，除了送禮物還會設計許多浪漫橋段，而不是事後才頻頻道歉忘記了，最後則是常窩在廁所裡面，不僅會帶手機進去，而且使用頻率很長，有上述跡象都要特別注意。

徐若瑄日前分享過往遇到渣男經驗，她表示男友明明在家卻謊稱不在，後來按門鈴請男友開門時，門一開就有泡完澡的味道往臉上噴過來，當時即便全身發抖仍鼓起勇氣走進去，果然如預想的看到小三就在裡面，當下就毫不留念轉身走人，也告別這個渣男，不過這個畫面至今仍無法從記憶中抹除。

日前徐若瑄在臉書標記鍾瑶嗆聲「妳真敢」，當時鍾瑶發文「我們相愛與你何干」，讓人猜測與男友曹晏豪是否情變？後來才得知兩人是在新歌《再見錯的人》MV，分別飾演被渣男欺騙的正宮、小三，在臉書隔空喊話就是呼應這段三角關係，果然也掀起網友討論熱度。

(中時新聞網)