青園國小借用青埔國中教室上課，小一學童開心迎接新生活。（呂筱蟬攝）

青園國小借用青埔國中教室上課，小一學童開心迎接新生活。（呂筱蟬攝）

桃園市中壢區青園國小今年招收2班學生共56人，因校舍尚未完工，師生借用青埔國中教室上課，活動空間約0.5公頃，有家長憂心國小生與國中生空間共用恐彼此干擾，校長鄧克文強調，學生上下學校動線錯開，且下課時間分流鐘聲不同，青埔國中學生素質好，相信他們會愛護弟弟妹妹們。

鄧克文說，青園國小今年借用青埔國中2間教室，明年會再借用2間，設置1、2年級各2班學生，新校舍位於青昇路規畫42班，預計2022年4月第一期完工30間教室，屆時學生將搬回新校舍上課，2023年二期工程則有創客、視聽大樓，2024年包含活動中心在內將全數完工。

青園國小以打造成國際教育特色學校為目標，重視三語教育(本國語、英語、程式語)及maker特色的課程內容，目前教學設備包括移動式86吋觸控螢幕、APPLE TV，讓教師可進行智慧教學；另有1部備有30片ipad的行動學習台車，讓學生於校園內可處處學習。

教育局長林明裕4日前往青園國小關心學生上課情形，除讀故事給學童聽外，也一起玩創客機器人。他表示，雖然目前青園國小學童僅有小角落，但校長和老師們辦學都很用心，相信不論國中或國小生都會加強宣導防止彼此干擾或意外發生，市府也會盡速讓青園國小新校舍完工，讓學童盡速遷回新校區。

(中時 )