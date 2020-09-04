小心雨彈來襲 氣象局發布5縣市大雨特報 16:032020/09/04 中時新聞網 羅心妤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 氣象局今(4)日15時45分針對5縣市發布大雨特報。(圖取自中央氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因受到對流雲系發展旺盛影響，中央氣象局今日下午15時45分針對5縣市發布大雨特報。5縣市分別為臺南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、臺東縣等，需多注意短時強降雨、雷擊及強陣風。 (中時新聞網) #5縣市 #大雨特報 #雨彈 #來襲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台電節電短片競賽14日開賽 重量大咖來講評 14:422020/09/04 財經 倉和、中興電 大發綠電財 04:102020/09/04 證券．權證 新興市場債明顯彈升 後市可期 04:102020/09/04 投資理財 LG Wing可旋轉手機與Moto折疊5G手機發表時間揭曉 14:592020/09/04 科技 解放軍渤海演習 罕見連開2場 04:102020/09/04 焦點新聞 館長百萬換緩刑 憲哥心如止水 04:102020/09/04 社會新聞 男星聽經紀人導航一轉卡車迎面來 下一秒後座出聲「嚇到失魂」 09:522020/09/04 娛樂 法人搶買 面板雙虎價量齊揚 04:102020/09/04 財經要聞 報價強彈 塑化族群營運添利 04:102020/09/04 證券．權證 全球股市墜谷 連動反向及VIX強彈 11:212020/09/04 財經 生活熱門新聞 4生肖有「天生帶陰」靈異體質 鬼月小心被好兄弟纏上 - 生活 「海神」颱風眼超清晰 吳德榮：今有機會成強颱 - 生活 張雅琴護美豬嗆「沒人逼你買」 網挖5年前影片：時間真是照妖鏡 - 生活 工業口罩99％防護力比較好？醫：跟醫用95％差很大 - 生活 台人上海、日本確診匡列接觸者 最新檢驗結果出爐 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。