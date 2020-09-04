針對加利公司遭查獲將大陸進口的口罩混充實名制口罩賣出，國民黨發言人陳偉杰今天質疑，衛福部是否早就知道實名制口罩有混充大陸製的？若早就掌握情資為何不提出警告？一定要等到藥師公會、藍委和媒體踢爆才開記者會說明？蔡英文總統剛說「不可原諒，全面徹查」，知情不報的部會才不可原諒，不顧民眾健康，想得過且過的官員才應該全面徹查。

經食藥署調查，加利八里廠出貨的藥局及衛生所主要分布新北市10行政區，包括三重、新莊、蘆洲、五股、林口、泰山、八里、淡水、三芝、石門與宜蘭縣及少數分配於台北市。

選區皆入列的新北市議員、國民黨發言人陳偉杰在臉書表示，昨天傍晚到今早，已有許多民眾打來服務處抱怨，質疑在藥局拿到的口罩到底是不是合格的？有的印logo、有的沒有，民眾怎知道自己拿到的是合格口罩？藥局藥師也很無辜又無奈，相信政府配送的口罩安全無虞，誰知道竟然被魚目混珠？

陳偉杰認為，當務之急，行政院應該先整頓國家口罩隊，口罩數量到底夠不夠提供國人所需？還有流出市面的3百多萬片混充口罩是否安全？別把問題完全都丟給廠商，難道中央政府完全都沒責任嗎？

今天適逢新北市議會臨時會最後一天，陳偉杰指出，除了要把關瘦肉精美豬不流入新北市，他也會提案要求新北市政府衛生局，針對已公布10個區域內藥局加強稽查，尤其針對有進口國外口罩的口罩工廠，應優先列為重點查察，並且輔導民眾退換不合格口罩。

(中時 )