24歲的屏科大植物醫學系研究所碩士畢業生朱清麟8月13日前往海拔2650公尺的高市桃源區石山林道溪南山採集昆蟲後失聯，搜救人員至今未尋獲，六龜救難協會飛鷹救難大隊2日進行搜救過程，意外看見4隻黑熊，猶如「黑熊家族」，理事長陳明華說，由於朱尚未尋獲，任何可能都不排除，未來人員將集體搜救，不會讓成員落單。

理事長陳明華表示，六龜救難協會飛鷹大隊成員共5人於9月2日投入山域協助搜救時，發現樹幹上有動物抓痕，之後在藤枝山區海拔約1500公尺處聽見遠處傳來低沉撞擊聲響，隨後他們於前方距離約100公尺處山谷，看見2大2小的黑熊出沒，猶如「黑熊家族」。

陳明華說，以往搜救過程曾有遇到一隻黑熊，「黑熊家族」倒是第一次遇見，當下心情並不害怕，反而很高興遇到這樣難得經驗，為了自保有吹哨子，但也很快速拍照留念。

陳明華表示，最近天象不穩定，目前尚未決定何時再次上山協尋搜救，未來進行上山搜救一定不會讓成員落單，以確保同仁安全。

由於畢業生朱清麟失聯至今已經半個月時間，官方搜救任務已於上星期五結束，但家屬仍期盼早日傳出音訊，朱父甚至認為，「無論生死，想再見兒子一面」，因此透過社群管道發出30萬元協尋金，希望外界搜救好手能夠協助尋找。

(中時 )