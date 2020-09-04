王心凌明（5日）迎接38歲生日，《My! Cyndi!》極精選同日開始預購、20日發行，其中「My! Cyndi!」串燒組曲，集結〈Honey〉、〈當你〉、〈我會好好的〉、〈月光〉及〈愛你〉經典歌曲，MV拍攝36個小時、換了6個造型，只見王心凌在MV裡一下化身青春洋溢的學生、失戀KTV的上班族，一下子又是粉絲迷妹，以及帶著孩子參加簽唱會的溫柔媽媽。

拍攝MV時，王心凌站在歌迷的角度、想像歌迷的心情來籌備，她從台上走到了台下揣摩各種角色，其中一幕扮演溫柔媽媽，她牽著兩個小孩在簽唱會上排隊，結果小孩指著CD封面對著王心凌的照片喊：「媽媽！媽媽！」相當可愛。拍攝當天酷陽高溫，王心凌卻一點都不覺得辛苦，回憶以前拍電視劇《微笑PASTA》，在搭建的鐵皮屋裡對戲猶如待在烤箱裡，對比現在根本是小菜一碟；此外，她扮演純愛學生族時，其中一幕被男同學用腳踏車載，也讓王心凌想起以前唸華岡藝校時，很多人來邀她聯誼，但因爸媽管得嚴，所以從沒參加過。

日前大陸節目《這！就是街舞3》，成員張藝興、王嘉爾、王一博、鍾漢良、黃渤在節目裡大跳王心凌的歌曲〈彩虹的微笑〉，五位大男生的超萌舞姿笑翻全場，據悉這段節目將收錄在王心凌的精選輯中；MV將於今晚9點5分在王心凌官方YouTube首播，她也會在IG和微博一直播開直播和粉絲聊聊極精選、聊聊新MV，生日前夕與粉絲們一同線上慶生。

王心凌日前拍攝新歌MV。（環球唱片提供）

王心凌日前拍攝新歌MV。（環球唱片提供）

(中時 )