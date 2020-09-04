【政新鮮】加利老闆揭蔡政府威脅內幕？ 張茂楠轟：殺人放火還編理由

口罩國家隊「加利」涉嫌進口陸製口罩，混充實名制口罩上繳給政府販售，引發民眾怒火，負責人林明進受訪直言不會後悔，並指控衛福部威脅要是退出國家隊，就吊銷他的藥證，對此民進黨台北市議員張茂楠接受《中時新聞網》訪問，怒轟這樣的行為實在是非常可恥，「為了證明他沒有錯，就編出100個理由，那以後所有人殺人放火都可以講，我的殺人放火是有理由，哪一個是沒有理由的？」，痛斥林明進錯就錯不要找藉口。

張茂楠也說，「全天下沒有人成功之後會嫌父母醜」，國家讓你有這個機會來成長茁壯，現在回過頭來倒打一耙，稱以國家隊為恥，「請問國家虧待你什麼東西，國家又哪一點對不起你」，認為林明進是在破壞國人對國家隊的信心，沒有台灣人的骨氣，應該予以譴責。

針對加利已是累犯，衛福部3月就查到卻未公布遭質疑隱瞞，張茂楠表示，那個時間是風聲鶴唳、草木皆兵，我們要團結，不希望個人脫序的行為被提出來批鬥、檢討，會讓整個防疫的步驟亂掉，張茂楠也提到，因為當時口罩確實是不夠，所以可以有限度的容許過錯，給他戴罪立功的機會，結果卻得寸進尺，不知悔成為累犯，這件事情就不可原諒，認為林明進今天的行為非常不足取。

（攝影剪輯／陳宏睿）

(中時新聞網)