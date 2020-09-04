蘋果與特斯拉相繼進行股票分割吸引全球投資目光，投資人不妨趁美股拉回整理，以複委託分批買進及長期存股。

永豐金證券策略分析師陳泓睿表示，近日全球投資熱門焦點當屬蘋果(AAPL US)及特斯拉(TSLA US)同步於8月31日進行股票分割，蘋果1股變4股，以上周五收盤價499.23美元(約新台幣1.46萬元)計算，換算周一開盤每股124.81美元(約新台幣0.37萬元)，而特斯拉則是1股變5股，換算每股為442.68美元(約新台幣1.3萬元)。陳泓睿指出，分割後股價低流動在外股數多，投資門檻降低，親民價格讓投資好入手，有利熱絡股票交易量。

陳泓睿表示，美國股市吸引具競爭力、創新力的企業掛牌，投資人從美股4大指數入門，其中與台灣電子股連動性最高的那斯達克綜合指數，掛牌公司超過2700家，超過50%的成份股為科技類股，為全球科技創新產業的領頭羊，代表性公司包括Google、FB、Apple、微軟、亞馬遜及當紅的特斯拉等；從3月23日新冠肺炎重挫股市落底起漲以來，至9月3日止，漲幅高達72.8%。

標普500指數(S&P500)含美國約500家大型上市公司，佔美股總市值約77%，陳泓睿表示，S&P500能夠代表美國的經濟前景，是投資及分析美國整體股市的代表性指數，在新冠肺炎重挫落底後至9月3日上漲達57.6%。

一般投資人熟悉的道瓊工業平均指數(Dow Jones Industrial Average)，成立於1896年是全球最古老的指數，占美股總市值約24%，成分股30檔，包括：3M、蘋果、可口可樂、波音、麥當勞等，大部分為產業龍頭企業，道瓊指數自成立到2020年8月已上漲703倍，顯示自十九世紀以來美國經濟靠著不斷創新一路向上的長期大趨勢，自3月疫情後低點上漲至今幅度達55.33%。

台灣投資人較陌生的羅素2000指數(Russell 2000 index)，由2000家小型股組成市值占美股約6%；成分股少見跨國企業，股價走勢反映美國整體內需市場，是美國經濟長線觀察指標，3月疫情後上漲至今，漲幅59.86%。

陳泓睿指出，Fed貨幣寬鬆持續，美國會在9月初復會後可能通過新一輪經濟刺激方案，在COVID-19疫苗通過三期臨床測試前，做好資金控管，以複委託分批買進或是進行長期存股，美股是後疫情投資重要的資產配置。

(時報資訊)