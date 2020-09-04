告別連三個交易日上漲，韓股周五跌超過1%，主因為華爾街暴跌，投資人遠離股市風險，南韓市場重量級權值股面臨賣壓。

周四南韓KOSPI指數收跌27.7點或-1.15%，為2368.3點。KOSPI指數周線仍上漲16.1點或+0.68%。

今日總交易股數為13.3億股，交易總金額為19.4兆韓元(約163億美元)。外資賣超4670億韓元，散戶淨買入1.3兆韓元，機構投資人淨賣7820億韓元。散戶的大量買進，減緩了外資與機構投資人的賣超影響。

南韓今日再次延長大首爾地區嚴格社交管制一周，或許一周以上。投資人信心也因政府宣示而更加低迷。

南韓醫師今日結束約兩周的罷工抗爭，上千名醫師投入醫院救治工作。罷工期間南韓甚有軍醫出動協助防疫和醫療工作。

首爾主要大型股皆收跌，特別為科技股。三星電子跌3.1%，收報5.56萬韓元。SK海力士跌收報7.87萬韓元。

入口網站Naver下降3.1%，收報32.85萬韓元，社交軟體Kakao跌1.95%，收報40.2萬韓元。

美元昨夜對主要貨幣皆止跌上揚。韓元今日亦下跌1.3韓元，1189.6韓元兌一美元。

MSCI亞太指數跌0.72%。

(時報資訊)