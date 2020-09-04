藝人泱泱在綜藝節目《木曜4超玩》挑戰擔任一日憲兵。（圖／取自臉書「木曜4超玩」）

由藝人邰智源、Kid、泱泱主持的綜藝節目，前進總統府挑戰擔任一日憲兵，與總統蔡英文互動笑料百出，引發各界熱烈迴響。泱泱換上深憲兵制服，傲人身材表露無遺，讓觀眾難以將視線移開，網友更大讚泱泱是「最美女憲兵」。

綜藝節目《木曜4超玩》的「一日系列」單元，最新一集挑戰擔任總統府憲兵，邰智源、Kid、泱泱三人不僅穿上憲兵制服、體驗憲兵值勤日常，更實地參與憲兵訓練，包括戰技訓練、城鎮作戰訓練、奪槍奪刀訓練、手槍與步槍的應變射擊訓練。繁重的訓練及勤務，讓邰智源直呼：「真是太苦了，沒有很好體力的話，真的沒有辦法幹！」

蔡英文現身與三人近距離接觸，蔡一看到邰智源立刻笑道：「今天的憲兵胖了一點！」並問他當一日憲兵的感覺如何？會不會吃不消？邰則直言，當憲兵的感覺非常榮譽，但體力卻已在吃不消的臨界點。

觀眾聚焦三人穿上憲兵制服的模樣，邰智源肚子特別大，與正規憲兵差距頗大；Kid穿起制服相當挺拔、有模有樣，獲讚「非常適合當兵」；泱泱更是將擄獲了網友們的目光與喜愛，合身制服讓其凹凸有致的曼妙身材表露無遺，傲人的上圍更是讓網友暴動，獲封「最美女憲兵」稱號。

(中時新聞網)