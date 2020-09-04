交通部今年6月預告修正「道路交通安全規則」關於癲癇患者考領駕照規定，2年以上無任何類型癲癇發作並取得醫師診斷證明書者，得有條件考領機車及普通小型車駕駛執照，但之後若有發病，則須繳回駕照，新規定9月7日起上路。

政府鑑於癲癇疾病發作時間難以預測，駕駛人倘於駕車時突癲癇發作，極易造成車輛失控，危及週遭用路人及駕駛人自身之安全，因此長期以來將癲癇列為考領汽、機車駕駛執照之消極資格限制。

交通部路政司副司長張舜清表示，考量癲癇患者發作的頻率、程度差異大，且現代醫學進步，透過現代的醫療協助，大約有7成的癲癇症患者，可以達到完全控制不發作的成果，日常生活作息與常人無異，許多國家如美國、澳洲、紐西蘭、日本、英國、法國等，都放寬輕症或可控制型癲癇症患者可以合法擁有駕照。

路政司去年委託專業醫學機構蒐集國外制度及國內相關研究，並與相關醫學專家、身心障礙團體及相關單位研商獲致共識，決定放寬患癲癇疾病而可控制達2年以上無任何類型癲癇發作，並取得醫師診斷證明書者，得有條件考領機車及普通小型車駕駛執照，並規範2年期滿須定期換照至公路監理機關定期審驗持照條件，體檢時需檢具最近3個月由醫療院所之神經專科醫師出具之診斷證明書等規定；如有癲癇發作情形，應繳回駕駛執照。

路政司監理科長趙晉瑋指出，根據推估，國內有10至20萬名癲癇患者，新規定上路後，預計約14萬人受惠。

(中時 )