全球股市在美股領跌下，一片綠油油，台股開低震盪重挫120點，但由於外資仍偏匯入，及出口商續拋匯，新台幣實質匯率逆勢走升，尾盤在央行加大調節後，升幅快速收斂，更直接豬羊變色由升轉貶，終場收在29.537元兌1美元，貶值0.6分，台北外匯經紀公司成交量10.64億美元。

新台幣同步收周線，累計本周貶值1.6分或0.05％，周線連二跌。外匯交易員指出，台股本周回檔震盪，獲利回吐賣壓出籠，但新台幣升勢不變，主要因外資偏匯入，及出口商恐慌性拋匯進場，老大（央行）只有持續加大尾盤作價力道，堅守29.5元防線，終場豬羊變色由升轉貶的戲碼不斷重演，看來短線仍不易突破。

外匯交易員認為，各國仍採取擴大寬鬆的政策，市場資金極為充沛，除了不少股市因資金行情屢衝新高，匯市也在外資偏流入下欲弱不易，預料後勢仍將維持目前區間整理格局居多。

(工商 )