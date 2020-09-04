交通部今（4）日宣佈，經過與各界多年討論並完成道路交通安全規則修正，預計將從7日起，有條件放寬「輕度及可控制」之患者考領駕駛執照之限制，兼顧交通安全及維護其就業、日常生活中使用交通工具之權益。

交通部說明，隨著現代醫學進步，許多癲癇患者可藉醫療資源達到可控制且不發作的成果，許多國家如美國、澳洲、紐西蘭、日本、英國、法國等國家皆已放寬輕症或可控制型癲癇症患者可以合法擁有駕照。

交通部也提到，由於癲癇症，除「頑性（難治型）」癲癇症患者施以藥物亦難控制之外，「輕症或可控制型」癲癇症患者可透過現代的醫療協助（藥物、手術或其他治療），達到完全控制不發作的成果，日常生活作息與常人無異。

交通部說，本案已於2019年12月18日駕駛人醫學諮詢會第13次委員會議討論通過，今年5月12日邀集相關醫學專家、身心障礙團體及相關單位研商道路交通安全規則部分條文修正草案獲致共識，條文草案自今年6月2日起預告60日各界無意見，交通部並已於近期完成會銜內政部之法制作業程序。

交通部說，將自9月7日起有條件放寬患癲癇疾病而可控制達2年以上無任何類型癲癇發作，並取得醫師診斷證明書者，得有條件考領機車及普通小型車駕駛執照，並規範2年期滿須定期換照至公路監理機關定期審驗持照條件，體檢時需檢具最近3個月由醫療院所之神經專科醫師出具之診斷證明書等規定；如有癲癇發作情形，應繳回駕駛執照。

(工商 )