新創公司沛星互動（Appier）攜手跨境美妝電商草莓網強攻數位行銷，草莓網執行長楊俊元表示，與Appier攜手合作導入AIQUA人工智慧顧客互動優化解決方案，進行跨境電商的行銷部署半年後，全球6大市場營業額成長28％，推播點擊率也提升7倍，楊俊元表示，接下來將再往全球7個市場佈局，包括英國、以色列、阿拉伯等地。

草莓網於1998年在香港成立，是全球最大的跨境美妝電商平台，站上約有800個美妝品牌、3萬個sku數，市場遍及230個國家，營業額來源主要來自澳洲、紐西蘭，也包括大陸、日本、韓國、新加坡等地，今年上半年前三個月受到疫情衝擊物流，但隨後動能逐漸恢復，預計2020全年營業額將有望超過11億港幣。

楊俊元表示，在台灣做電商跟做跨境電商是「兩回事」，在台灣做電商，若碰到問題可以快速因應，但草莓網是全球部署，面對主要銷售的多個國家，不可能針對每個國家都配置一套措施，而要將多個市場在網站和App上的資料整合在單一平台進行管理也頗為複雜，更遑論增加其他接觸管道。

此外，跨境電商營運要處理的問題包羅萬象，從經營模式、法令限制，到文化差異、物流配送等，每個環節都會影響經營的成敗。

楊俊元表示，過去雖然草莓網已站穩腳步，但多半是「被動在等消費者」，在市場競爭激烈之下，若不主動出擊，則很可能慢慢流失市場，因此決定與沛星合作，化被動為主動。

楊俊元進一步說明，與沛星攜手後，第一步是先在草莓網六個市場的後台完成觸發推播與一般推播的設定 ，並針對四個市場開啟網站訂閱提醒，提高用戶訂閱率；今年更預計完成推薦模組和LINE推播設置。

另外，Appier也協助草莓網重新檢視用戶的訂閱流程與狀況，透過AI計算出何時發送推播最有效，其中，台灣用戶進站時可收到「今日必買商品推薦」、新用戶開啟訂閱，則能收到防疫補貼折扣碼。此外，Appier也針對不同市場使用Web、iOS、Android平台的用戶分析，用智能化時間設定、直覺化商品推薦、分眾化折扣優惠，提升點擊率、轉換率、投報率等。特別是今年3～5月疫情嚴峻時，AIQUA推播系統掌握用戶隔離在家的時間適時上線，推升用戶消費意願，助推六個市場的營收成長。

楊俊元表示，未來將在英國、以色列、阿拉伯、中國、馬來西亞、俄羅斯、美國等7個市場導入AIQUA，設置推薦模組，並透過創新行銷模式將流量變現。

(工商 )