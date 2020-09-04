台北市大同區迪化污水處理廠的水肥投置站，自2005年啟用至今，不少居民都埋怨表示會有異味產生，近幾個月還疑似有廚餘被混進水肥站，腐敗臭酸味更是嚴重，居民被臭得受不了，當地臨江里里長見狀向台北市府衛工處多次反應，卻始終未見改善。今（4）日上午，上百名住戶舉起白布條，向北市府工務局衛工處抗議，希望北市府能夠落實水肥投置站稽查，並盡快遷移，還給住戶無臭的居住環境。

今上午8時許，大同區臨江里近百位里民齊聚北市衛工處，手拿白布條高喊口號，表示迪化污水處理廠的水肥投置站臭的讓他們受不了，黃先生表示：「水肥站被偷倒廚餘，夏天一發酵整個家裡都是腐臭味，怎麼散都散不去。」還有其他住戶抱怨，不論白天、晚上都可以聞到水肥站飄出的惡臭。

臨江里里長陳豐祥表示，從水肥設置站啟用的那天，里民就常聞到臭味，但近幾個月疑似有大貨車，違規裝載廚餘到水肥站投放，又因夏天天氣炎熱，陽光一照射下，「整個里瀰漫臭味，沒人受得了。」里長多次向北市衛工處反應，卻不見改善。

對此，北市府工務局衛工處副處長程培嘉回應表示，近期確實有發現水肥站水質有異常，且業者的載肥的不合格率較高，因此將配合環保局針對業者進行稽查，另外也將投放水肥的時間由原先的晚上，改為平日白天。

至於臭味部分，程培嘉強調環保局自3月份至今抽查9次，並沒有出現臭味違規的情形，但若居民有提出，衛工處未來也將會採取如增加鐵捲門，鎖住臭味、噴灑生物除臭酵素等改善措施。

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(中時新聞網)